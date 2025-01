Ľudia sú zdesení z jeho výzoru: Superman z kedysi populárneho seriálu skončil v rukách polície, za toto má problém

Smallville kedysi patril medzi obľúbené seriály, možno ste si ho počas víkendov radi pozreli v televízii aj vy. Ľudí očaril najmä Clark Kent, ktorého si zahral Tom Welling. Zdá sa ale, že Superman má problémy, zadržala ho polícia.

Ako informuje Mail Online, herec z kedysi populárneho seriálu Smallville Tom Welling bol v pondelok v severnej Kalifornii zatknutý v súvislosti s jazdou pod vplyvom alkoholu. 47-ročného herca vzala polícia do väzby, no krátko nato bol opäť prepustený. Na verejnosť sa dostala policajná fotografia herca a ľudia sú zdesení.

Niektorí to berú s humorom, iní dúfajú, že sa herec poučil

Pýtajú sa, či je to vôbec naozaj on a čudujú sa, ako veľmi zostarol. Niektorí píšu, že Superman veru vyzerá dosť biedne. Ľudia ale píšu, že ostane ich obľúbeným hercom napriek tomu, že sa dopustil nemilého prešľapu a už nevyzerá celkom podľa ich predstáv. Niektorí sa na situáciu pozerajú s humorom a píšu, že prezident Donald Trump by mal Supermana omilostiť. Podľa iných našiel svoj kryptonit.

Viacerým je ale jasné, že to, čo Welling urobil, nie je v poriadku a svojou nezodpovednosťou mohol ľudí ohroziť. Ľudia vyjadrili nádej, že uzná, že urobil chybu a ak má problém s alkoholom, pokúsi sa z neho dostať. Vraj je najvyšší čas, aby si Superman uvedomil, že alkohol nie je jeho priateľom a najlepšie by bolo, keby sa ho už nikdy viac nedotkol. Welling sa k incidentu verejne zatiaľ nevyjadril.