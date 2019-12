Ľudia sa búria proti novému filmu, ktorý vyobrazil Ježiša ako homosexuála

Show však v mnohých divákoch vyvolal zmiešané pocity. V Brazílii divákov pobúrila natoľko, že vznikla petícia za jej zrušenie. Podpísali ju už dva milióny ľudí a službu Netflix žiadajú, aby bola komédia zo stránky odstránená.

Petíciu podpísali dva milióny ľudí

Ako uvádza portál The Guardian, 3. decembra svoju premiéru zažila show s názvom First Temptation of Christ. V 46 minút trvajúcej komédii je Ježiš vyobrazený ako homosexuál, čo v Brazílii vyvolalo masívnu vlnu nevôle. Vznikla dokonca online petícia, ktorú na stránke Change.org stihli podpísať už dva milióny nespokojných obyvateľov. Brazílčania chcú, aby bola show zrušená a z Netflixu odstránená.

Dielo First Temptation of Christ vzniklo v réžii brazílskej YouTube skupiny Porta dos Fundos, ktorá sa zameriava najmä na tvorbu komédií. V novinke Ježiš domov privádza svojho priateľa Orlanda, aby sa prvýkrát stretol so Svätou rodinou. Aj keď ide o komédiu, u Brazílčanov nepochodila a pobúrení občania tvrdia, že show uráža všetkých kresťanov.

Show First Temptation of Christ nie je prvým dielom, ktoré pod taktovkou Porta dos Fundos vzniklo, sviatočný špeciál vytvorila skupina aj minulý rok a dokonca za svoje dielo získala aj ocenenie, Medzinárodnú cenu Emmy. Samozrejme, tvorcovia show boli nútení na pobúrenie obyvateľov reagovať a v emailovej odozve napísali, že ľudia by mali rešpektovať umeleckú slobodu a humor vyjadrený satirou. Základom života v demokratickej krajine je sloboda slova a teda sloboda vyjadriť svoj postoj k rôznym témam, ktoré spoločnosť momentálne trápia. Medzi také témy patrí napríklad aj homosexualita či náboženstvo.

K filmu sa vyjadril aj prezident a jeho syn

Netflix sa k show a k prípadným ďalším krokom zatiaľ nevyjadril, pobúrenie nad týmto dielom však nie je prekvapením. V Brazílii žije takmer 210 miliónov obyvateľov a väčšina z nich sú veriaci. Výnimkou v krajine nie je ani homofóbia a neraz dochádza ku konfliktom medzi kresťanmi a LGBTQ+ komunitou.

A @NetflixBrasil acaba de lançar um "Especial de Natal" onde Jesus Cristo (@gduvivier) é gay e tem relações com @FabioPorchat, além de se recusar a pregar a palavra de Deus Somos a favor da liberdade de expressão, mas vale a pena atacar a fé de 86% da população? Fica a reflexão. pic.twitter.com/OtgLJ8ryGu — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 11, 2019

Dokonca aj samotný prezident Jair Bolsonaro o sebe hovorí, že je hrdým homofóbom a ešte začiatkom tohto roka pozastavil dotácie, ktoré boli určené na vytvorenie filmov, ktorých súčasťou boli aj diela zaoberajúce sa LGBTQ+ tematikou. Jeho rozhodnutie však neocenil brazílsky súd a sudcova sa rozhodli prezidentovo zrušenie dotácií odvolať.

K dielu First Temptation of Christ sa prostredníctom Twitteru vyjadril aj prezidentov syn Eduardo Bolsonaro. Podľa neho je film odpadom a v žiadnom prípade nereprezentuje brazílsky národ.