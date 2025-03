Ľudia prezradili, prečo sa rozhodli ostať dobrovoľne nezadaní. Pre tieto dôvody nemajú chuť vstupovať do vzťahov

Budovanie kariéry alebo sklamanie z lásky. Aj to doženie mnohých ľudí k zásadnému rozhodnutiu, ktoré spočíva v užívaní si života bez záväzkov. Single život je voľbou, vyhovujúcou z pohľadu slobody. Človek si môže robiť čo chce, nemusí sa nikoho na nič pýtať a môže odísť do zahraničia aj na dlhšie obdobie. Výhod toho, prečo ostať bez partnera, je mnoho, no hlavne tí, ktorí si sami zvolili takýto život, by vedeli o tom rozprávať.

Nikde nie je napísané, aký status by mal človek mať. K hľadaniu partnera mnohých doženie primárna potreba a veci súvisiace s rozmnožovaním a udržaním ľudského druhu. Existujú ale aj takí, ktorí kašlú na to, čo sa hovorí alebo čo by malo byť podľa dnešnej spoločnosti správne. Jednoducho si užívajú život osamote, bez partnera po svojom boku, bez toho, že by prahli po láske. Veď tú majú od rodiny či kamarátov. Na druhej strane je viac než pravdepodobné, že ich k tomu dohnali minulé skúsenosti, ktoré neboli najlepšie. Aby sa im vyhli a preventívne im zabránili, radšej sa do vzťahov ani nepúšťajú, čo mnohí potvrdili v diskusii na internete.

Nechcú vzťah len pre to, aby ho mali

„Už viac nezvládnem, ak mi niekto zlomí srdce,“ zareagovala jedna žena na otázku, prečo si vybrala život bez partnera. Ide zároveň o najčastejší dôvod, s ktorým sa stotožnilo množstvo iných ľudí. „A dráma…“ uviedol muž ďalší dôvod. Užívať si život bez záväzkov a bez toho, aby musel človek robiť kompromisy, je očividne pre mnohých lákavé. Hlavne sa do ničoho nenútiť, a ak príde do života partner, ktorý za to bude stáť, smelo do toho. Aspoň podľa ďalšieho komentujúceho, s ktorým súhlasili aj iní.

„Rád robím, čo chcem, kedy chcem. Nemám záujem robiť kompromisy, ktoré sú potrebné na to, aby som bol dobrým partnerom. Nemám problémy s osamelosťou a necítim potrebu mať vzťah len preto, aby som ho mal. Ak niekto príde, super. Ak nie, je to tiež v pohode,“ napísal ďalší muž.

Vyjadril sa k tomu aj ďalší diskutujúci, ktorý priznal, že bol taký istý. A hoci dnes je to už inak, nesťažuje sa. Ak človek stretne tú pravú osobu, je to krásny pocit. „Bol som presne taký istý, no potom mi niekto prišiel do cesty a teraz si bez nej neviem svoj život predstaviť. Takže život môže zavŕšiť rôzne a oboje, aj byť zadaný aj single, môže byť super.“

Bez kompromisov a kontroly