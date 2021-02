Ľudia neverili svojim očiam. Pri opustenej továrni v Rusku sa potulujú modré psy

Svorka modrých túlavých psov? To, žiaľ, nie je vtip, ale smutná realita v meste Dzeržinsk nachádzajúcom sa Nižnonovgorodskej oblasti v Rusku. Fotografie z mesta nachádzajúceho sa 370 kilometrov od Moskvy zaplavili ruský internet. Niektorí sa na nich zabávali a prirovnávali psy ku kresleným postavičkám šmolkom či avatarom, iní, triezvejšie uvažujúci, vyjadrili pobúrenie a vyslovili obavy o zdravie psov.

Chemická továreň

Psy mohli byť vystavené chemikáliám. Potulovali sa totiž v blízkosti opustenej továrne, ktorá vyrábala plexisklo či kyselinu kyanovodíkovú. Ako uvádza portál The Moscow Times s odvolaním sa na vyhlásenie správcu bankrotu chemickej továrne pre agentúru RIA Novosti, psy mohli prísť do kontaktu so síranom meďnatým – modrou skalicou. Modrá skalica je pri požití toxická a negatívne vplýva aj pri kontakte s pokožkou.

Nie sú v ohrození

Miestne úrady v meste rokujú o povolení vstupu do uzavretého areálu továrne s cieľom psy odchytiť a zistiť, čo spôsobilo ich sfarbenie. Psy podľa nich nie sú v bezprostrednom ohrození života.