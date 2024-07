Lekári majú pre rodičov dôležité varovanie: 6 detí už potrebovalo akútny zásah lekárov. Na toto si dávajte pozor

Lekári NÚDCH upozorňujú na nebezpečné úrazy detí pri vode. Do ambulancií Oddelenia urgentného príjmu (OUP) Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) prichádza týždenne niekoľko detí s úrazmi spojenými s aktivitami pri vode. Počas prvého mesiaca letných prázdnin pomáhali lekári na urgentnom príjme šiestim pritopeným deťom, ktoré vdýchli alebo prehltli vodu a potrebovali lekárske ošetrenie.

„Hoci sú prázdniny obdobím, na ktoré sa tešia všetci školáci, v nemocnici vidíme mnohé riziká, ktorým sú práve deti v tomto období vystavené. Veľa úrazov hrozí pri vode a vodných športoch. Naši lekári upozornili na tie najzávažnejšie z nich a poradili, ako stráviť príjemný čas pri vode bez zranení. Máme pred sebou ešte polovicu prázdnin a školákom želám pekné zážitky pri vode a iných aktivitách prežitých v zdraví,“ zaželal všetkým pekné a predovšetkým zdravé leto riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň. Podľa primára OUP NÚDCH Marcela Brennera ťažkosti súvisiace s kúpaním môžeme rozdeliť na niekoľko oblastí.

Pozor na dusenie

„Na začiatku sú to jednoduché pritopenia až utopenie, ktoré môžu končiť smrťou vdýchnutím alebo prehltnutím vody do dýchacích ciest, následne vracaním a vdýchnutím zvratkov do dýchacích ciest. Okrem akútneho problému s okysličením organizmu môžu spôsobiť ťažké zápaly pľúc. Preto po každom dusení treba vyhľadať lekársku pomoc,“ uviedol Brenner.

Nebezpečné sú aj úrazy pri vode, ktoré môžu vzniknúť pristúpením na ježka, poraneniami črepinami skla či ostrými predmetmi. „Akýkoľvek úraz vzniknutý pod vodou je potrebné ošetriť a zvážiť následné lekárske ošetrenie,” zdôraznil Brenner.

Skoky do vody predstavujú ďalšie riziko, ktoré môže viesť k smrteľným alebo trvalým neurologickým následkom. „Je potrebné deťom zakázať skákanie do vody hlavou vpred, pokiaľ nemáme istotu, že tam je dostatočná hĺbka a dieťa je technicky vyspelé na takýto typ skoku,” dodal Brenner. Lekári Neurocentra NÚDCH nedávno operovali dve deti s poraneniami chrbtice po skokoch do vody.

Pavol Šinka, lekár Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH, v tejto súvislosti upozornil, že nebazénové vodné plochy, ako sú jazerá, môžu byť obzvlášť nebezpečné, pretože deti nepoznajú hĺbku a môžu naraziť na nečakané prekážky alebo nebezpečné predmety. Tiež upozornil na prípady, kedy staršie deti a mladí dospelí požívajú návykové látky a následne idú do vody, čo často končí tragédiou.