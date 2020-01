Ľadovce na Novom Zélande zhnedli. Dôsledky požiarov pocítili aj takmer 2-tisíc km od Austrálie

Kým Austrália bojuje s rozsiahlymi a ničivými lesnými požiarmi, ich dôsledky pociťuje aj takmer 2000 km vzdialený Nový Zéland. Popol, ktorý sa z požiarov dostal do atmosféry, sa totiž presúva cez Tasmánske more a dopadá na novozélandské ľadovce. V dôsledku toho sa sfarbili do hneda.

Obyvatelia niektorých oblastí Nového Zélandu sa v novom roku prebudili do oranžového oparu a červeného Slnka, informuje britský portál The Guardian. Príčinou sú rozsiahle lesné požiare v austrálskej Victorii a Novom Južnom Walese, ktoré na prelome rokov poriadne nabrali na intenzite. Dym a prach z požiarov sa následne v dôsledku prúdenia vzduchu dostal až na vzdialený Nový Zéland.



Popol na Novom Zélande pokryl aj horské ľadovce v najvyššom pohorí krajiny. Na sociálnych sieťach sa tak objavili fotografie do hneda sfarbených ľadovcov a snehovej pokrývky v Južných Alpách. Ako sa pre The Guardian vyjadril profesor Andrew Mackintosh, počas dvoch desaťročí štúdia novozélandských ľadovcov takéto veľké množstvo prachu z austrálskych požiarov v Južných Alpách ešte nevidel.

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today – whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o — Miss Roho (@MissRoho) 1. januára 2020



Na Novom Zélande sa pritom o negatívnom dôsledku austrálskych požiarov na novozélandské ľadovce hovorilo ešte začiatkom decembra. Podľa článku v The Australian môže prach, ktorý dopadáva na ľadovce a snehovú pokrývku, absorbovať viac tepla a prispieť tak k rýchlejšiemu topeniu počas letnej sezóny. Znepokojenie nad aktuálnou situáciou vyslovila aj bývalá novozélandská premiérka Helen Clark, ktorá je klimatickým aktivizmom pomerne známa.

How one country’s tragedy has spillover effects: Australian bushfires have created haze in New Zealand with particular impact on the south of the South Island yesterday & now spreading more widely. Impact of ash on glaciers is likely to accelerate melting: https://t.co/U3JRYkqL0F https://t.co/50ExGMdXR6 — Helen Clark (@HelenClarkNZ) 1. januára 2020