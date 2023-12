Kuriér Matej o práci pred Vianocami: Do tohto dátumu stihneme doručiť darčeky, týmto nám ľudia najviac uľahčia robotu

V posledných rokoch si mnoho ľudí zvyklo na online nákupy. V podstate takmer celé Vianoce vieme takpovediac vybaviť prostredníctvom e-shopov, cez vianočné dekorácie, až po darčeky od výmyslu sveta. Vyhneme sa tak tlačeniciam v preplnených nákupných centrách. Kuriér Matej Hlačina zo Slovak Parcel Service nám prezradil, ako zvláda predvianočný zhon, toto by mali zákazníci vedieť.

V rozhovore sa dozviete aj: či sa kuriérom dáva sprepitné a čo najzvláštnejšie Matej od zákazníka dostal;

kedy si ešte môžete objednať balík, aby bol včas doručený;

čo v prípade, ak je balík poškodený, alebo sa stratil;

čo odkazuje Matej ľuďom, ktorí sa na kuriérov hnevajú.

Ako zvládate nápor v predvianočnom období?

Je to náročnejšie ako mimo sezóny, ale dá sa to zvládnuť, hlavne s úsmevom a dobrou náladou, to je základ.

Koľko zásielok denne doručíte a koľko kilometrov denne kvôli nim najazdíte? Aký pozorujete rozdiel v porovnaní s inými, napríklad letnými mesiacmi?

V predvianočnom období doručujem aj 300 či 350 zásielok, čo je takmer dvojnásobne viac ako počas leta. Vzhľadom na to, že kuriér má „svoje“ ulice a predpísanú trasu, počty kilometrov sa zásadne nemenia. Závisí to aj od toho, či sa idú vyzdvihovať nejaké palety, resp. balíky.

Čo vás vie pri doručovaní balíkov najviac potešiť? Čo vás zvykne, naopak, najviac zamrzieť? Zvyknú ľudia núkať napríklad vianočné pečivo? Je vhodné dávať kuriérom „sprepitné“?

Poteší, keď netreba zákazníka naháňať, alebo hľadať po budove. Zásadne sa doručuje ísť po prvé uzamykateľné dvere, no pokiaľ je zákazník slušný, aj kuriér vie urobiť ústupky (pokiaľ má na to čas). Málokedy nám zákazníci niečo dajú, ale chápem to, ľudia v týchto časoch obracajú každé euro. Spomínam si však na minulé predvianočné obdobie, dostal som celú „štanglu“ salámy.

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sa na kuriérov hnevajú a rozčuľujú sa, ak sa napríklad zásielka omešká, alebo je obal poškodený?

Kuriér vo väčšine prípadov nemá šancu ovplyvniť to, či zásielka mešká, alebo je poškodený obal. Ráno si nakladá zásielky do dodávky, a to je jeho prvý kontakt s daným balíkom. Uvedomujem si, že ľudia môžu byť pred Vianocami nervóznejší, keďže čakajú na doručenie darčekov, ale každý rok ich prosíme o porozumenie a trpezlivosť. Aj naším cieľom je balíky doručiť tomu správnemu adresátovi. Som rád, že aj tento rok máme mimoriadne vysokú úspešnosť.

O akých dôležitých termínoch by ľudia mali vedieť? Kedy ešte môžu nechať zásielku doručiť, ak to chcú stihnúť do Vianoc? Je kuriér schopný doručiť balík aj 23. 12., alebo medzi sviatkami? Dožadujú sa ľudia aj doručenia priamo na Vianoce?

Našim zákazníkom odporúčame, aby objednávali darčeky čo najskôr – ich balíky u nás musia byť najneskôr 18. decembra, vtedy to s najväčšou pravdepodobnosťou stihneme doručiť do Vianoc. Ako väčšina ľudí, aj kuriéri chcú mať sviatky, byť s rodinou a oddýchnuť si. Preto je náš posledný pracovný deň 22. december, môže sa však stať, že ak zostane ešte niekoľko balíkov, bude potrebné ich doručiť deň pred Vianocami. Počas 24. 12. už budeme s našimi blízkymi.