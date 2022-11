Kráľovná mafie Ma Barker, o ktorej skladajú piesne: Vychovala celú rodinu gangstrov, zomrela pri prestrelke s políciou

Mafiánsky svet si pamätá hneď niekoľko žien, ktoré svojou krutosťou a manažovaním viedli veľké skupiny a každý sa ich bál. Žiadna sa však v kombinácii záznamov, krimimálnej činnosti a hlavne konšpiračných teórií nerovná Arizone Donnie Clark, ktorú svet pozná ako známu Ma Barker.

V článku sa dozviete: aké desivé bolo jej detstvo;

ako sa stala hlavou mafiánskej skupiny;

aká bola jej pozícia;

prečo ju opustil manžel;

prečo o nej vzniklo toľko legiend.

Vznikli o nej piesne vrátane celosvetového hitu „Ma Baker“ od nemecko-karibskej kapely Boney M, tiež sa na motív jej života natočilo viacero filmov a vzniklo niekoľko legiend o tom, aká bola Ma Barker ikonická hlava mafiánskeho biznisu. Zvláštnosť je však v tom, že to vôbec nemusí byť pravda. Nech je však realita akákoľvek, aj fámy vznikli na nejakých základoch.

Arizona Donnie Clark, tak znie rodné meno ženy, ktorú počas života aj tak najčastejšie označovali ako Ma Barker, respektíve Kate Barker. Narodila sa ešte v roku 1873 a prvý znak nadradenosti a sebavedomia prišiel, keď si v detstve sama od seba zmenila krstné meno z Arizona na Kate.

Jej rodičia boli škótski prisťahovalci, ktorí sa v Missouri živili ako farmári. S otcom mala nadštandardne blízky vzťah, no zomrel keď mala Kate len 7 rokov. Matka sa znovu vydala, pričom jej nový manžel bol pre ňu a jej biologických súrodencov skôr nepriateľom, ako otcom, píše Mental Floss.

Práve do tej doby sa datujú jej prvé kriminálne ťahy. Zlé vzťahy doma sa vyostrili natoľko, že pred nevlastným otcom sa musela zamykať v izbe, pretože často bola obeťou jeho psychického aj fyzického násilia. Čas si tak krátila čítaním rôznych časopisov, no najviac ju zaujali spovede ľudí, ktorí hovorili o vykrádaní bánk a rôznych lúpežiach.

Manželstvo vo veľkej chudobe

Vo veku 18 rokov sa Kate vydala za George Barkera, vtedajšieho farmára, ktorého Grunge opisuje ako skromného introvertného muža bez ambícií, ktorý v podstate umožnil Kate držať plnú moc nielen nad manželstvom, ale aj nad výchovou ich štyroch synov.

Historické záznamy štátu Oklahoma dokázali, že George vystriedal v rámci pár rokov viacero zamestnaní vrátane staničného inžiniera, vrátnika či úradníka, čo v tej dobe patrilo medzi slabo platené zamestnania. Manželom sa v rozmedzí 8 rokov narodili 4 deti, chlapci, ktorých vzdelanie či vývoj bol rodičom ľahostajný.

J. Edgar Hoover vo svojom spise o Kate Barker tvrdí, že všetci synovia boli označovaní za negramotných a rodina žila istú dobu v obrovskej chudobe. Napriek tomu sa matka s deťmi každú nedeľu zúčastňovala na omšiach v miestnom kostole, kde, paradoxne, začala kriminálna kariéra jej detí.

Deti ženy, ktorá uznávala duo Bonnie a Clyde, trpeli na základe nedostatočného vzdelania a často aj zanedbanej výchovy. Všetci štyria synovia „spadli“ do kriminálneho života ešte pred dosiahnutím 10 rokov. Začali postupnými krádežami v kostole, kedy ľudom odcudzovali šperky, peňaženky či iné doplnky oblečenia. Neskôr začali rabovať malé obchody a prevádzky.

Problémy s deťmi narastali, čo neušlo zraku ľuďom v meste, ale ani rodičom. Teda len jednému. George Barker, otec chlapcov, sa snažil v istej dobe viac dbať na ich výchovu a chcel docieliť to, aby sa vzdali zločinov a radšej sa lepšie učili. Chladnokrvná a presvedčená Kate, teda Ma Barker, však nemohla zniesť, keď sa na jej synov vznášala akákoľvek kritika za ich činy, nech boli akokoľvek zlé.

Podľa The Famous People mala rodina veľké problémy s políciou, ktorá k nim chodievala pomerne často. Jeden zo synov, Herman Barker, v roku 1910 zrazil pri úteku pred políciou dieťa, pričom šoféroval ukradnuté vozidlo. Matka trvala na synovej nevine, pričom ešte takmer napadla policajta za to, že jej synovia by nerobili nič zlé, keby im policajti dali pokoj a nechytali ich.

Kriminálny život podporovala aj Kate

Rodina sa po neutíchajúcich problémoch presťahovala v roku 1915 do mesta Tulsa v Oklahome. Tam sa však nič nezmenilo k lepšiemu, no práve naopak. Synovia sa pridali k miestnemu gangu, medzi rokmi 1915 a 1927 boli často vo väzení aj všetci štyria naraz, no ani to matku nedonútilo k tomu, aby zmenila ich životy.

V roku 1927 prišiel značný životný zlom. Tesne predtým bol už dom rodiny Barkerovcov známy ako miesto, kde sa stretávali kriminálnici, vrahovia a zlodeji z celého okolia, aby spoločne plánovali rôzne prepadnutia či krádeže bánk. Hovorí sa, že všetkému šéfovala práve Ma Barker, ktorej skúsenosti z dlhoročnej kriminálnej podpory synov boli vždy nápomocné.

Život rodiny bol mizerný, nemali peniaze, synovia boli vo väzení a manželstvo Kate s Georgeom krachovalo. Okrem toho, že mu bola neverná, zavážila aj samovražda ich prvorodeného syna Hermana, ktorý sa vo veku 34 rokov zastrelil, aby sa vyhol dlhodobému trestu za zabitie šerifa. George tak odišiel od rodiny preč a nikdy sa nevrátil.

Medzi rokmi 1928 až 1930 žila Ma Barker sama v starej opustenej chatrči, pričom všetci traja synovia boli vo väzení. Situácia sa zmenila v roku 1931, kedy si s partnerom, najmladším synom Fredom a jeho bývalým spoluväzňom založili gang s názvom Kurpis-Barker. Skupina sa presúvala v rámci viacerých miest, pričom z Chicaga odišli najmä preto, lebo odmietali platiť Al Caponemu, uvádza Toronto Sun.

Šéfka alebo neschopná žena?

Príbehy a legendy o Ma Barker sú takmer nekonečné. Desiatky filmov naznačujú, že išlo o veľmi kultivovanú, no krutú mafiánku s dôrazom na plánovanie zločineckých akcií, ktorá vychovala celý gang mladých mafiánov. Ako platí pri väčšine vecí, aj v tomto prípade má minca dve strany.

Zdroje sa nedokážu 100 % zhodnúť na tom, či je všetko o kriminálnom profile Kate Barker vymyslené, alebo nie. Pravdou je, že určite bola súčasťou gangu a podieľala sa na jeho niektorých aktivitách, ale určite nemala byť hlavou a brutálnou šéfkou celej skupiny. Kate zomrela po policajnej prestrelke 8. januára 1935, kedy ostala v dome len ona a syn Fred, ktorý tiež v ten deň zomrel, píše ZMAN Magazine.

John Edgar Hoover z FBI so svojom spise uviedol, že Kate Barker bola najkrutejším, najhorším a najnebezpečnejším mafiánskym mozgom desaťročia. Napísal to však až po jej smrti, čo niektorí označili ako zástierku jej zabitia tajnými agentmi. Opačný pohľad na Barker potvrdzuje aj notoricky známy bankový lupič Harvey Bailey, ktorý Barkerovcov dobre poznal. Vo svojej autobiografii poznamenal, že Ma Barker nevedela naplánovať ani raňajky, nieto ešte zločinecký podnik.