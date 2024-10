Kotlára zaskočili novinárske otázky: „Moja práca nie je priniesť tebe dôkazy,“ povedal na margo otázok ohľadom pandémie

V stredu 2. októbra predstavil na tlačovej konferencii splnomocnenec vlády pre preverenie pandémie Peter Kotlár závery svojho vyšetrovania. Vládnu koalíciu vyzval, aby zastavila očkovanie mRNA vakcínami. Pri svojich tvrdeniach sa sčasti opieral o odsúdeného lekára Richarda Fleminga.



Na tlačovke Kotlára zaskočili otázky jedného z novinárov. Ten parafrázoval niektoré z jeho výrokov o tom, že bol „prenos covidu účelový“, alebo že „niekto vyrába ochorenie a falošné testy“. Kotlár však upozornil, že niekde v jeho výrokoch sa malo nachádzať slovo „pravdepodobne“.

Výmena názorov medzi Kotlárom a novinárom

Keď novinár splnomocnenca vyzval, aby predložil verejnosti dôkazy, uviedol, že ich predkladá vláde. „Ukážem ich aj verejnosti, ale počkáme si na rokovanie vlády. A po rokovaní sprístupním všetky. Ja tie dôkazy sprístupním tak či tak,“ povedal Kotlár.

Na otázku novinára, odkiaľ tie dôkazy má, odpovedal: „To nie je podstatné.“

„Ste ortopéd a veľká väčšina lekárov stojí za pánom Sabakom alebo za podobnými názormi. Preto sa pýtam, že ako máte také sebavedomie, že práve váš názor je správny?“ konfrontoval ho novinár.

„Dôkazy, vedecké štúdie, publikácie,“ znela odpoveď, na čo novinár prikývol: „Presne tak, oni majú to isté.“

„Naozaj? Naozaj?“ reagoval Kotlár.

Novinár ďalej politika konfrontoval s tým, že svoje tvrdenia opiera o Richarda Fleminga. „Vy sa opierate o stoličku, ja sa opieram o vedecký výskum,“ reagoval Kotlár.

Novinár však upozornil na to, že vo federálnom registri USA sa nachádza informácia o tom, že konkrétny lekár dostal 5-ročnú podmienku, lebo vzal úplatok 35-tisíc dolárov za to, že falšoval výsledky štúdie. „To je ten dôveryhodný expert?“ spýtal sa.

„Áno, jeden z mnohých. Viete, ako to dopadlo celé?“ vrátil Kotlár otázku.

„Dostal 5-ročnú podmienku, priznal sa, bol odsúdený,“ odpovedal novinár.

„Naozaj? Tak to dopadlo? A to kto to písal? Aktuality? Pretože zo Spojených štátov mi dali dokumenty k tomu, ako skončila celá táto záležitosť,“ odvetil Kotlár.

„Pán Fleming sa priznal. Prepáčte, pán Kotlár, ale vaša práca je priniesť nám dôkazy…“ povedal novinár.

„No, moja práca nie je priniesť tebe dôkazy, ale dôkazy… prepáčte, dôkazy sú na vláde. Dôkazy sú na vláde. To vám mám doniesť 250 strán?“ odvetil Kotlár.