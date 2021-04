Koniec núdzového stavu? Sulík má vlastný návrh, ktorý by zrušil zákaz vychádzania aj plošné testovanie

Koaličná SaS navrhuje namiesto predĺženia núdzového stavu novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii, čím by sa umožnilo ukladanie pracovnej povinnosti mimo núdzový stav. Za neefektívne považuje strana plošné testovanie a zákaz vychádzania po 20.00 h.

“Namiesto predĺženia núdzového stavu, ktorý v sebe zahŕňa testovanie a zákaz vychádzania po 20.00 h, sme premiérovi Eduardovi Hegerovi navrhli novelu zákona o hospodárskej mobilizácii. Tá by umožňovala ukladať pracovnú povinnosť mimo núdzový stav a v súlade s Ústavou SR. Nevidíme žiaden dôvod pokračovať v neefektívnom testovaní a zakazovaní chodiť ľuďom napríklad behať po ôsmej večer, keď je ešte svetlo,” skonštatoval predseda SaS Richard Sulík.

Predstavitelia SaS sa podľa stanoviska strany na zasadnutí vlády zoznámia s dôvodmi, pre ktoré by mal byť opätovne predĺžený núdzový stav. Premiér Eduard Heger v nedeľu (25. 4.) vyhlásil, že núdzový stav by sa mal predĺžiť a vláda má o tom rozhodnúť v stredu (28. 4.). Slovensko napriek zlepšeniu pandemickej situácie podľa neho ešte nie je pripravené na jeho zrušenie. Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár je naopak proti predĺženiu núdzového stavu.

Prehodnotiť by sa malo testovanie aj COVID automat

Podľa slov vicepremiérky a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej sa pri hlasovaní o núdzovom stave vo vláde rozhodnú na základe názoru odborníkov v pandemickej komisii a názoru ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO), ktorý musí odôvodniť, prečo je núdzový stav nevyhnutný. „Zároveň si však myslíme, že by sa mal v krátkom čase prehodnotiť COVID automat a pravidelné testovanie, ktoré by malo byť povinné len v lokalitách zvýšeného výskytu koronavírusu,” doplnila vicepremiérka.

Rovnako budú podľa nej žiadať úpravu zákazu vychádzania, ktorý by napríklad mohol platiť od 22:00. „Očakávame, že ministerstvo zdravotníctva v krátkom čase predloží pandemický zákon, ktorý by mal definitívne nahradiť núdzový stav. Ten by sa mal využívať skutočne len vo výnimočných prípadoch,” uzavrela Remišová. Jej stanovisko zaslalo tlačové oddelenie strany Za ľudí.