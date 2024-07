Koľko vody by mal človek vypiť za jeden deň? Odborníci sa zhodujú na jednej kľúčovej veci, toto je najdôležitejšie

Množstvo tekutín, ktoré človek potrebuje, závisí aj od veku či pohlavia. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR prináša rady v súvislosti s pitným režimom počas horúčav.

Ako úrad priblížil, množstvo tekutín potrebných pre organizmus je individuálny a závisí napríklad od veku, pohlavia, telesnej hmotnosti, telesnej aktivity, zloženia a množstva stravy, teploty ovzdušia či zdravotného stavu. Základom je podľa ÚVZ SR čistá pitná voda, pričom obmedzovať treba sladené nápoje pre nadbytok cukru a kofeínu. Najlepšie je piť obyčajnú vodu doplnenú o minerálne vody.

Pre každého je ideálne iné množstvo

„Počas horúčav sa odporúča vypiť minimálne dva až štyri decilitre tekutín na desať kilogramov hmotnosti, čo predstavuje približne 1,5 až tri litre tekutín denne. Toto množstvo sa však zvyšuje u ľudí, ktorí pracujú fyzicky a viac sa potia,“ priblížil úrad s tým, že piť by sa malo v menších dávkach a častejšie, a to ešte pred samotným pocitom smädu.

„V horúčavách obmedzte nápoje s obsahom chinínu, kávu i alkohol, ktoré vám smäd neznížia a naviac podporia vylučovanie vody z organizmu. Pite skôr vlažné nápoje, nie ľadové,“ odporúča ÚVZ SR.

Pozor na obsah sodíka

Ako ďalej úrad upozornil, u starších ľudí počas horúčav často dochádza k nedostatočnému príjmu tekutín a nedostatočnej výžive. Najviac je to citeľné u seniorov, ktorí sú celý deň doma v rozhorúčenom priestore bez čerstvého vzduchu. „Dennú dávku – približne 1,5 až dva litre tekutín by si mali seniori rovnomerne rozložiť počas celého dňa. Najvhodnejšia je čistá pitná voda, pri výbere minerálnych vôd venujte zvýšenú pozornosť obsahu sodíka. Starší ľudia veľmi často trpia vysokým krvným tlakom a zvýšená koncentrácia sodíka vo vode by mohla ich zdravotný stav zhoršiť,“ informoval úrad s tým, že vo vyššom veku je dôležitý aj príjem vitamínov, napríklad priamo v nápoji.

U detí treba zase dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Úrad priblížil, že deti majú nedokonale vyvinutý mechanizmus pocitu smädu, a je im preto nutné často ponúkať vodu. Množstvo vody, ktoré detský organizmus potrebuje, závisí aj od veku a hmotnosti. „U novorodenca sa pohybuje od 60 do 100 ml na kilogram hmotnosti, u batoľaťa 120 ml na kilogram, u dieťaťa v predškolskom veku je to 100 ml na kilogram a v školskom veku 70 ml na kilogram. Neskôr sa odporúča za 24 hodín vypiť cca 50 ml na kilogram hmotnosti,“ priblížila zástupkyňa hlavného hygienika SR Jana Hamade.