Koľko „koní“ má vlastne kôň? Ak si myslíte, že jeden kôň sa rovná jednej konskej sile, ste na omyle

Možno je to pre niekoho prekvapivé, ale zastaralá jednotka výkonu – kôň či konská sila, nepredstavuje silu jedného koňa. Aj keď merania nie sú v tomto prípade jednoduché, odhaduje sa, že kôň v plnom cvale môže vytvárať výkon niekde v rozmedzí 12 až 14,9 konskej sily.

Článok pokračuje pod videom ↓

Konská sila je jednotka výkonu a popisuje rýchlosť, akou sa práca vykonáva. Najčastejšie sa s ňou môžeme stretnúť pri meraní výkonu motora automobilu, kedy býva spravidla udávaná súčasne s kilowattmi, resp. wattmi, ktoré sa štandardne používajú na udávanie výkonu.

Konská sila ako jednotka

Zavedenie konskej sily navrhol James Watt (po ktorom je pomenovaná jednotka výkonu SI).Potreboval predávať svoje parné stroje a potreboval ich výkon k niečomu prirovnať. Mal skúsenosti v minulosti s poníkmi a ich ťahaním, a odhadol, že kone môžu mať od nich o 50 % vyšší výkon.

Portál IFLScience udáva zjednodušenú definíciu a má ísť o energiu, ktorú je potrebné vynaložiť na presunutie 249 kilogramov (550 libier) o 30 centimetrov (jednu stopu) za jednu sekundu. To je približne 745 wattov v anglosaskom meraní.

Koľko „koní“ má kôň?

Watt prostredníctvom niekoľkých veľmi zjednodušených meraní prišiel na to tak, že jeden kôň tlačil mlynské koleso štyri hodiny a pri prepočtoch prišiel na to, aký má zviera výkon.

V skutočnosti však maximálny mechanický výkon koňa môže byť oveľa viac ako 12 koní. Toto číslo pochádza od dvojice vedcov, ktorí v roku 1993 publikovali článok v časopise Nature, založený na pozorovaní a udávajú, že maximálny udržateľný mechanický výkon koňa na kilogram jeho svalov môže byť v rozmedzí 100 až 200 wattov.

Odhadli, že kostrové svalstvo koňa je asi 45 % jeho celkovej hmotnosti, no pri behu využíva len 30 %. Ak si vezme 600-kilogramového koňa, potom by teoreticky mohol produkovať 18-tisíc wattov energie. To by v prepočte mohlo znamenať 24 konských síl.

To môže byť ale precenené a s odvolávaním sa na desaťročia staré údaje sa vedci domnievajú, že zdatný kôň by mohol mať pravdepodobne výkon už spomínaných 12 až 14,9 konských síl. Prepočet konských síl na watty je jednoduchý a jedna konská sila predstavuje 745 wattov alebo 0,745 kilowatov.

Pre lepšie porovnanie, menšie autá, ako napríklad Škoda Fabia, môžu dosahovať výkon okolo približne 70 až 100 koní, výkonnejšie, ale stále bežné automobily, môžu mať výkon na úrovni do 200 koní. Ak sa ale pozrieme na pretekárske autá, napríklad v súťaži Formula 1, tak tam sa pohybujú výkony na úrovni 800 koní a rôzne športové špeciálne autá môžu mať výkon aj 1000 konských síl.