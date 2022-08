Koalícia by mala hlasovať za zmenu ústavy, tvrdí opozícia. Heger si nedokáže buchnúť do stola

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) nedokáže byť skutočným premiérom, keď nevie buchnúť po stole a odvolať Igora Matoviča (OĽaNO) z postu ministra financií. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič.

Liberálneho poslanca “udivuje”, s akou ľahkosťou príde predseda vlády Eduard Heger o ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú a šéfa rezortu školstva Branislava Gröhlinga. Igora Matoviča podľa Viskupiča charakterizuje chaotické vládnutie a autoritárstvo. „Dva roky delil všetky nápady na dve kategórie, na vlastné a zlé,“ povedal Viskupič.

Predseda parlamentného hospodárskeho výboru za hnutie OĽaNO Peter Kremský stále verí, že strana SaS “dostane rozum a ustúpi zo svojich požiadaviek”. Poukázal na to, že ministri za stranu SaS mohli odísť z vlády už v júli a nemuseli naťahovať čas až do konca augusta.

Opozícia vyzýva na skrátenie volebného obdobia

Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) a Matúš Šutaj Eštok (nezaradený) podporia návrh Sme rodina na zmenu Ústavy SR súvisiacu so skrátením volebného obdobia. Vyzvali na to aj koalíciu. Marián Viskupič (SaS) by za zmenu zahlasoval, v klube sa návrh ešte pozrú. Peter Kremský (OĽANO) upozornil na negatívne dôsledky zmeny.

Kamenický poznamenal, že koalícia nedokáže riadiť štát. Problém podľa neho nespočíva len v ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO), ale vo všetkých stranách, ktoré sa prizerali jeho vyvádzaniu. „Je čas, aby sa zmenila situácia na Slovensku. Pevne veríme, že sa dopracujeme pomocou referenda k predčasným voľbám,“ vyhlásil. Predpokladá však, že sa prezidentka SR Zuzana Čaputová s referendom obráti na Ústavný súd SR. Osobne na to nevidí dôvod.