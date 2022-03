Kedysi si ich užívali, dnes sa k nim nepriznávajú. Takto ruskí oligarchovia chránia svoje jachty za stovky miliónov

Miliardári sa zvyčajne radi pochvália svojim majetkom. Ruskí oligarchovia však tentoraz mlčia. V rámci sankcií, ktoré boli na Rusko uvalené, boli niektorým boháčom zhabané ich superjachty či lietadlá. Nie je však také ľahké dokázať, komu vlastne patria.

Týždeň po tom, čo ruské vojská zaútočili na Ukrajinu, francúzske úrady zhabali luxusnú jachtu s názvom Amore Vero v hodnote 120 miliónov dolárov. Patriť by mala jednému z boháčov Kremľa – ropnému magnátovi Igorovi Sechinovi píše portál Vice. Správcom jachty je monacká spoločnosť Kazimo. Tá však trvá na tom, že Sechin, ani spoločnosť nie sú vlastníkmi lode. Spoločnosť Kazimo dokonca popiera, že by bol Sechin na ňu akokoľvek napojený.

Hon na jachty ruských oligarchov teda nie je taký jednoduchý, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Lokalizovať superluxusné lode je pomerne jednoduché. Niektoré pôsobia, akoby sa na vodnej hladine vznášal celý hotel. Tie najluxusnejšie majú niekoľko heliportov, vnútorný bazén, výťah, posilňovňu či tanečnú sálu. Avšak dokázať, že loď patrí konkrétnemu oligarchovi, je poriadne náročná úloha.

Jachty, súkromné lietadlá či luxusné domy sú často uvádzané ako majetok schránkových spoločností, ktoré môžu ukryť identitu skutočného majiteľa. Vytvorením niekoľkých schránkových spoločností dokáže miliardár vytvoriť dokonalé bludisko, vďaka ktorému sa k nemu úrady dostanú len ťažko.

Ak úrady oslovia ruských oligarchov v súvislosti s uvalenými sankciami, tí odpovedajú zarytým mlčaním. Nemajú v pláne vymáhanie sankcií akokoľvek uľahčiť. „Život by bol omnoho jednoduchší, keby ľudia ako Igor Sechin mali svoj majetok pod vlastným menom a na boku svojej lode nalepenú vlastnú fotografiu, tak to však nie je,“ vyjadril sa Adam Smith, ktorý kedysi pôsobil ako hlavný poradca riaditeľa Úradu ministerstva financií USA pre kontrolu zahraničných aktív.

Kedysi aktivisti neváhali pátrať na sociálnych sieťach. Hľadali fotografie, ktoré napríklad na Instagrame uverejnili rodinní príslušníci či priatelia boháčov. Tie by mohli vyzradiť, komu ktorá jachta patrí. Sechinova jachta však ani zďaleka nie je jediná.

Putin reportedly has a $97 million luxury yacht called „Graceful“. A group of Anonymous hackers on Saturday figured out a way to mess with maritime traffic data & made it look like the yacht had crashed into Ukraine’s Snake Island, then changed its destination to „hell“: pic.twitter.com/Ch53lcG7D6

— Ryan Gallagher (@rj_gallagher) February 27, 2022