Keď si hladný, nie si to ty. Američan sa vyhrážal predavačke nožom a nechcel nič iné, len populárnu tyčinku

Američan si vysvetlil populárny slogan veľmi zvláštne. V meste Largo na Floride došlo včera ku krádeži. Zlodej však nechcel nič iné, len populárnu tyčinku značky Snickers. Informáciu priniesol portál Miami Herald.

K incidentu prišlo o 19:45 miestneho času na čerpacej stanici. Eric Montino (49) vkročil do miestnej čerpacej stanice a žiadal jedlo zadarmo. Zamestnanec to samozrejme odmietol a Eric na neho vytiahol nôž. “Nedonúť ma spraviť niečo hlúpe kvôli tyčinke Snickers,” zneli jeho vyhrážky.

Zlodej však zjavne nebol vo svojej koži. Predavač mu totiž sladkosť nakoniec dal, no on ju nechal na pulte a odišiel. Policajti ho ale krátko na to našli a teraz čelí obvineniu z ozbrojenej lúpeže. Bola na neho vypísaná kaucia vo výške 10-tisíc dolárov.

Na súde síce pripustil, že na predavača vytiahol nôž, no vraj ho len chcel vymeniť za čokoládovú tyčinku. Aj keby hovoril pravdu, išlo by o veľmi zvláštny spôsob platenia.