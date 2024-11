Každých 11 minút je zabitá jedna žena. Dnes si pripomíname dôležitý deň, Prezidentský palác bude svietiť na oranžovo

Šiesty ročník osvetovej kampane Zastavme násilie na ženách štartuje dnes, keď si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Skončí sa 10. decembra na Deň ľudských práv.

Kampaň vyhlásilo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Pridáva sa tak k celosvetovej iniciatíve Organizácie Spojených národov (OSN) proti rodovo podmienenému násiliu Orange the World.

Oranžová farba symbolizuje svetlejšiu budúcnosť pre preživšie násilia. Táto výrazná farba zároveň upriamuje pozornosť na to, že násilie na ženách a dievčatách zostáva jedným z najrozšírenejších porušovaní ľudských práv. Organizácia OSN UN Women upozorňuje na alarmujúcu eskaláciu násilia páchaného na ženách a femicíd sloganom „Každých 11 minút je zabitá žena. #BezPardonu. Spojme sa a ukončime násilie páchané na ženách“.

Spolu 16 dní kampane je určených aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. Cieľom je prispieť k osvete verejnosti a pochopeniu, že neexistuje žiadne ospravedlnenie pre násilie páchané na ženách a dievčatách a že spoločnosť im musí zabezpečiť dostupnú a odbornú pomoc. Následky násilia páchaného na ženách a dievčatách sa týkajú celej spoločnosti a všetci musíme prispieť k zastaveniu násilia na ženách a dievčatách, zdôrazňuje kampaň.

„Telefón Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 zazvoní približne 200-krát za mesiac. Každý mesiac poradkyne na tejto linke pomôžu viac ako 60 ženám, ktoré zažívajú násilie vo svojich partnerských vzťahoch a hľadajú spôsoby, ako zabezpečiť bezpečný a dôstojný život pre seba a svoje deti,“ uviedla právnička Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách.

Väčšina ostatných hovorov sa tiež týka násilia, ktoré sa odohráva za zatvorenými dverami domácností. Toto násilie je často pridlho ukryté pred tými, ktorí by mohli a mali pomôcť, poukazuje Burajová. „Prehovoriť o násilí je však veľmi ťažké – či už kvôli hanbe, potrebe zachovať dobré meno rodiny alebo zo strachu, že zdôverenie by mohlo situáciu ešte viac zhoršiť. Je preto dôležité uvedomiť si, že každý a každá z nás môže niečo urobiť proti násiliu. Naša podpora ženám a dievčatám by mala začínať slovami: Vidím ťa, verím ti a som tu pre teba. Tieto slová môžu zachrániť životy a predísť tragédiám,“ dodala.

Kampaň podporuje aj prezident Pellegrini

Podporu kampani vyjadril aj prezident Peter Pellegrini na podujatí zorganizovanom Kanceláriou prezidenta spoločne s 55 zahraničnými zastupiteľstvami pôsobiacimi na Slovensku. Na spoločnej fotografii prezidenta s výzvou kampane sú prítomní aj piati ministri. Oranžovou farbou nádeje bude v prvý deň kampane osvetlený Prezidentský palác, bratislavská vyhliadková veža UFO aj radnica v Trnave.

Svoju podporu ženám zažívajúcim násilie vyjadril aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský a jeho kancelária. Ku kampani sa už tradične pripája Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a jeho riaditeľka Silvia Porubänová, ako aj medzinárodné agentúry UNHCR Slovensko, Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM, kancelária UNICEF v Slovenskej republike a Slovenská komisia pre UNESCO.

Každoročnú podporu prejavil aj primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo a Magistrát hlavného mesta Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné centrum, Metropolitný inštitút Bratislavy a zástupcovia slovenských žúp. Po prvýkrát sa ku kampani pripojila aj prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, predstavitelia tímu pre integráciu ozbrojených síl NATO a Slovenský Červený kríž. Zapojili sa tiež viaceré univerzity, kultúrne inštitúcie, ženské a feministické mimovládne organizácie a športový klub HC SLOVAN Bratislava.

Verejnosť sa môže ku kampani pridať zdieľaním kampaňovej výzvy Zastavme násilie na ženách na sociálnych sieťach alebo zdieľaním informácií o potrebách žien zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a rodinách, a podporou miestnych organizácií pomáhajúcich ženám. Viac informácií o rodovo podmienenom násilí a pomoci možno nájsť na stránke https://www.zastavmenasilie.gov.sk/.