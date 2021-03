V roku 2003 ju súd poslal za mreže na 40 rokov. Pykať má za to, že zavraždila štyri nevinné deti. Je však možné, že je odsúdená neprávom? Odborníci si myslia, že Kathleen vraždy nespáchala. Spisujú petíciu a pokúšajú sa ju dostať na slobodu.

Obvinená je z vraždy svojich štyroch detí

V roku 2003 sa Kathleen Megan Folbiggová postavila pred súd v austrálskom Novom Južnom Walese. Súdili ju za to, že podľa vyšetrovateľov žena v priebehu desiatich rokov brutálnym spôsobom zahrdúsila svoje štyri deti. Ako informuje časopis Australian Journal of Forensic Sciences, najmladším dieťaťom, ktoré zomrelo v roku 1989, bol len 19-dňový Caleb. V roku 1991 zomrel 8-mesačný Patrick, v roku 1993 zomrela takmer 11-mesačná Sarah a v roku 1999 zomrela Laura vo veku 19 mesiacov. Súd rozhodol, že za mrežami Kathleen ostane 40 rokov.

Proti Kathleen svedčilo najmenej 8 lekárov, ktorí detské telíčka vyšetrovali. V jej neprospech svedčil aj fakt, že deti našla vždy tesne po smrti, v čase, keď ich telá boli ešte teplé. O vine Kathleen však súd rozhodol napriek tomu, že lekári sa nedokázali zhodnúť na príčine smrti jej detí a pred smrťou malo každé z nich dlhodobo ťažkosti s dýchaním. Chronickými ťažkosťami trpel aj jej manžel.

Nebolo teda možné s istotou tvrdiť, že ich Folbiggová zavraždila, neexistoval o tom žiaden dôkaz. Okrem toho, až do smrti detí bola Kathleen starostlivou matkou a deti nejavili známky zanedbania či týrania. Kathleen aj jej manžel po celý ten čas popierali, že by deťom akokoľvek ublížili.

Kathleen odsúdili napriek nedostatku dôkazov

Napriek nedostatku dôkazov o vykonanom zločine sa proti Kathleen Folbiggovej postavila aj verejnosť. Náhle úmrtie jedného dieťaťa je totiž tragédiou, avšak náhle úmrtie štyroch detí v priebehu desiatich rokov nikto pochopiť nedokázal a za jediné možné vysvetlenie všetci považovali krutú vraždu. Nikto nechápal, ako mohla Kathleen pretrpieť smrť štyroch detí a považovali ju za neľudskú beštiu, píše BBC.

Mnohí jej beštialitu pripisovali neľahkému detstvu. Kathleen sa totiž v útlom veku stala svedkom toho, ako jej otec zavraždil jej vlastnú matku. Známi ju popisovali ako emočne oploštenú osobu, ktorá si so svojimi deťmi ťažko vytvárala puto. Navyše, po každom pôrode sa vzdala práce, aby sa starala o dieťa, následkom čoho sa rodina dostala do finančne náročnej situácie. To viedlo k častým hádkam s manželom Craigom. Kathleen však robila, čo mohla a o deti sa starala najlepšie, ako vedela.

Mohlo však naozaj to všetko z Kathleen urobiť bezcitnú vrahyňu? Alebo sa so ženou naozaj kruto zahral osud a všetky deti zomreli na následky syndrómu náhleho úmrtia dojčaťa? Odborníci si myslia, že to bola len krutá náhoda a Kathleen v skutočnosti za mreže nepatrí. Po tom, čo strávila za mrežami už 18 rokov, sa vedci rozhodli podpísať petíciu za Kathleenino oslobodenie, píše portál IFLScience.

Podľa odborníkov zabila deti genetická mutácia

Petíciu zatiaľ podpísalo už 90 významných odborníkov, ktorí chcú, aby súd okamžite Folbiggovú zbavil viny a prepustil ju z väzenia. Svoje podpisy pridali dokonca aj dvaja laureáti na Nobelovu cenu a dokonca aj prezident austrálskej akadémie vied. Samozrejme, súdom niečo také nepadne za ľahko. Ak sa totiž ukáže, že dnes už 53-ročná Kathleen bola naozaj odsúdená neprávom na základe krivých obvinení, pôjde o jedno z najväčších pochybení austrálskeho súdnictva v dejinách. Folbiggovej prípad už raz prešetrovaný bol, a to v roku 2019. Súd však akékoľvek pochybenie odmietol.

Vedci však petíciu nepodpisujú len tak, do hry totiž vstupujú nové dôkazy. Len nedávno sa podarilo objaviť zvláštnu mutáciu na géne, ktorému sa hovorí CALM2. Odborníci v roku 2018 podrobne preskúmali gény Kathleeniných detí a ukázalo sa, že Sarah a Laura naozaj mali mutáciu, ktorá mohla ich náhle úmrtie zapríčiniť. Ako informuje EP Europace, mutácia môže viesť k srdcovej arytmii a k náhlej zástave srdca. Okrem toho, Laurina pitva jasne preukázala, že dieťa malo pred smrťou zapálený srdcový sval. O niečo viac ojedinelú variáciu genetickej mutácie génu s názvom BSN sa podarilo preukázať aj u Caleba a Patricka.

Obžaloba pochybenie odmieta

Obžaloba však napriek dôkazom trvá na tom, že je príliš veľká náhoda, aby mali mutáciu génu všetky štyri deti a aby všetky z nich na jej následky zomreli. Poprední odborníci však trvajú na svojom a najnovšie výskumy spolu s genetickou analýzou a výsledkami Laurinej pitvy považujú za jasný dôkaz o Kathleeninej nevine.

Ako píše portál The Guardian, podľa Kathleen tento prípad už nie je len o jej oslobodení. Do podobnej situácie sa totiž dostalo viacero žien. Niečo podobné by však nikdy nemala zažiť žiadna matka. Za oslobodenie Kathleen Folbiggovej bojuje aj Carol Matthey. Ako informuje Daily Mail, aj ona bola krivo obvinená z vraždy svojich štyroch detí, pričom všetky zomreli v priebehu piatich rokov. Na rozdiel od Folbiggovej však bola Carol napokon obvinení zbavená. Tí, ktorí veria v Kathleeninu nevinu, dokonca spustili iniciatív s názvom Justice for Kathleen Folbigg.