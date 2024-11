Kate priznala netradičnú záľubu, z ktorej mnohým nabehnú zimomriavky. Princ William ju nechápe

V krvi má vášeň pre šport. Kate sa už odmalička venovala nejakej fyzickej aktivite a stále sa hýbala. Nikdy nepatrila medzi ľudí, ktorí dokázali obsedieť dlhé hodiny doma. S tým súvisí aj jedna jej záľuba, z ktorej mnohým nabehne mráz po chrbte.

Táto činnosť totiž nie je taká bežná a častá u ostatných ľudí. Zatiaľ čo ona si bez toho nevie predstaviť život, iní si nevedia predstaviť, že by niečo také čo i len raz podstúpili. Zdá sa, že ani princ William nechápe, ako pre to môže byť až taká zapálená, napísal Daily Mirror.

Bláznivý koníček

Princezná Kate si plne uvedomuje, že je to netradičná záľuba, ktorá si vyslúžila od jej manžela prívlastok „bláznivá“. V podcaste Mikea Tindalla „The Good, The Bad and The Rugby“ priznala, že sa tejto činnosti teší tak veľmi, že by ju dokázala robiť aj v tme. Princezná je očividne odvážna.

„Mám v pamäti, aká som bola aktívna, či už išlo o chôdzu, lezenie alebo plávanie v Škótsku od mladého veku. Moji rodičia nás vždy viedli k pohybu. Zároveň nás povzbudzovali v tímových športoch a v tom, aby sme stále skúšali nové veci,“ prezradila Kate, ktorá spolu s princom Williamom a ich troma deťmi často trávia čas vonku. Čo však robí ona, nerobí žiadny člen z jej rodiny.

Čo tak miluje?