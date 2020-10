Kamera s umelou inteligenciou pokazila sledovanie futbalového zápasu, lebo hlavu rozhodcu pokladala za loptu

Moderné technológie prenikajú aj do športu, kde sú často významnými pomocníkmi. Vďaka nim dokážu rozhodcovia často vyhodnocovať situácie, ktoré by inak mohli rozhodnúť nesprávne. Niekedy však aj moderné a nové technológie potrebujú podporu človeka, ktorý by ich inteligenciou trochu doplnil.

Rovnako by sa to vyžadovalo aj počas minulovíkendového futbalového zápasu medzi škótskymi Inverness Caledonian Thistle FC a Ayr United. Futbalový prenos, ako informuje portál IFL Science, totiž pokazila kamera ovládaná umelou inteligenciou. Klub Inverness Caledonian Thistle FC pritom iba pred niekoľkými týždňami oznámil, že prechádza od používania kamier s ľudskými operátormi na kamery riadené umelou inteligenciou.

Sledovala plešinu namiesto lopty

Hrdo vyhlasovali, že ich systém umelej inteligencie využíva sledovanie futbalovej lopty. Systém však pravdepodobne nemyslel na to, že čiarový rozhodca bude holohlavý a bude sa tak javiť ako futbalová lopta.

Kamera umelej inteligencie tak často počas zápasu omylom sledovala hlavu rozhodcu, ktorú považovala za loptu. Diváci sa sťažovali, že napríklad namiesto gólu sa pozerali na plešatú hlavu a ozývali sa hlasy, aby si nabudúce nasadil čiapku.

V hľadisku nebol nikto

Keďže kvôli pandémii koronavírusu nemohol byť na štadióne žiadny divák, fanúšikovia boli odkázaní iba na tento prenos. Niektorí diváci však úsmevne dodávali, že to celé považovali za príjemný bonus vzhľadom k obvyklému výkonu futbalového tímu.

Aj keď sa kamera v niektorých situáciách, najmä keď sa lopta vyskytuje blízko hlavy čiarového rozhodcu, zameriava aj na objekt, ktorý má skutočne sledovať, napokon aj tak v tomto súboji vyhráva plešatá hlava rozhodcu.

Tvorcovia umelej inteligencie tak budú musieť doriešiť tento problém, aby nabudúce fanúšikovia nemuseli mať takéto nechcené obohatenie futbalového prenosu. Iným jednoduchým riešením by bolo skutočne už spomínané nosenie čiapky.