Jim Carrey aj J.K.Rowlingová. Začínali s menej ako 45 eurami, no aj tak sa stali slávni. Toto je tajomstvo ich úspechu

Sú slávni, úspešní a dnes ich mená pozná naozaj každý. Mnoho známych osobností začínalo od nuly a ich príbehy sú dôkazom toho, že tvrdou prácou, vytrvalosťou, talentom a, samozrejme, aj so šťastím sa na lepšie miesto môže prepracovať každý.

Možno dnes aj vy premýšľate, ako zrealizovať niektorý zo svojich nápadov alebo snov. Žijeme v modernom svete s neobmedzenými technologickými vymoženosťami a dostať sa do povedomia zrejme nebolo nikdy jednoduchšie. Ak potrebujete trochu nakopnúť, inšpirujte sa životnými príbehmi známych osobností, ktoré začínali bez peňazí, slávy a pomoci.

Môžete to byť aj vy

Nikdy neviete, či raz aj vy nebudete tvárou úspešného biznisu a neuveriteľného životného príbehu, kedy ste z ničoho vybudovali niečo. Ak chcete mať lepšiu budúcnosť, naozaj nepotrebujete milióny. Niekedy je kľúčová myšlienka a vôľa niečo dokázať. Začať môžete aj so 45 eurami. S tým vám môže pomôcť FUN účet od ČSOB. Založiť si ho môžete aj online a stačí, ak sa raz prihlásite cez ČSOB SmartBanking a 30 eur je vašich.

Pokiaľ sa rozhodnete zainvestovať do fondov, získate bonus ďalších 15 eur, dokopy vám tak ČSOB prispeje 45 eur. Nasledujúce príbehy sú dôkazom toho, že začať sa dá už od 45 eur a je len na vás, či ich dobre investujete alebo miniete na rozbehnutie svojho sna.

Leonardo DiCaprio začínal v reklame

V roku 2016 získal svojho prvého Oscara, čo bol úspech, na ktorý čakal celú svoju kariéru. Leonardo DiCaprio sa však nenarodil do bohatej rodiny. Ako priznal v rozhovore pre Telegraph, celé jeho detstvo sa točilo okolo peňazí, no to len z toho dôvodu, že ich nemal a jeho rodičia si ledva dovolili platiť všetky účty.

Keďže herectvo sa javilo ako dobrá možnosť na zárobok, Leo v 14 rokoch skúsil konkurz do reklamy a vyšlo to. Kariéra sa začala rozbiehať a v roku 1997 prišiel zlom, keď stvárnil postavu Jacka vo filme Titanic. Dnes DiCaprio vďaka zarobeným peniazom môže pomáhať aj iným, zapája sa najmä do ekologických projektov zameraných na záchranu planéty.

Jim Carrey mal len pár drobných

Viete si predstaviť, že v 16 rokoch musíte skončiť so školou a ísť pracovať, aby vaša rodina prežila? Keď otca Jima Carreyho vyhodili z práce, bola to jediná možnosť. Jim opustil štúdium a začal pracovať v továrni. Nemohli si dovoliť platiť ani bývanie, preto sa s rodinou museli presťahovať. Keď sa situácia zlepšila, Jim začal vystupovať v stand-up komediálnych show pre divákov, no ani to mu neprinieslo veľký úspech. Často sa stávalo, že jeho fóry ostali nepochopené a publikum ho vypískalo.

Keď mal 19 rokov, skúsil šťastie v Hollywoode, vtedy mal vo vrecku len pár dolárov. Prvé filmy, v ktorých si zahral, neboli veľmi úspešné, no potom prišla rola zvieracieho detektíva Ace Venturu a svoj talent potvrdil vo filme Maska. Odvtedy je Jim Carrey považovaný za jedného z najlepších komediálnych hercov, ktorý dokonale ovláda najmä mimickú hru na diváka.

J.K.Rowlingová žila na hranici chudoby

Istú časť svojho života prežila na hranici chudoby. Po rozpade manželstva ostala J. K. Rowlingová nezamestnaná a musela sa starať o svoju dcéru. Často nemala peniaze ani na zaplatenie bývania či základnej stravy. Ťažká životná situáciu ju dohnala až k depresii a rozmýšľala aj nad samovraždou. Výška jej podpory bola približne 80 eur na týždeň, z čoho musela vyžiť ona aj jej dcéra. Ledva to stačilo na to najlacnejšie jedlo a oblečenie, ktoré často zháňala v second handoch.

Počas jednej cesty vlakom sa zrodil nápad na príbeh o mladom chlapcovi, ktorý zistil, že je čarodejník. Dnes už ho všetci poznáme pod menom Harry Potter. Návrh jej knihy však vydavateľstvá odmietali, z čoho bola Rowlingová nešťastná. Vďaka podpore sestry a šťastiu sa jej nakoniec podarilo presadiť, keď záujem prejavilo vydavateľstvo Bloomsbury, ktoré vydalo Kameň mudrcov v náklade 1 000 kusov. O pár mesiacov sa z knihy stala jednotka na trhu a autorke sa zrazu zmenil život. Rowlingová má pre fanúšikov len jednu radu: „Nikdy neskončite kvôli strachu z odmietnutia!“

Richard Branson odišiel zo školy v 16

Britský podnikateľ Richard Branson je dnes synonymom podnikateľského úspechu. Keď mal 16 rokov, odišiel zo školy, pretože si myslel, že je tou najhlúpejšou osobou spomedzi svojich spolužiakov. Začínal skromne a prvý podnikateľský pokus na seba nenechal dlho čakať. Hneď po odchode zo školy založil časopis Študent. V tých časoch prišiel s prelomovým nápadom, ako z nudných tém pre študentov urobiť niečo revolučné. Na začiatku mal však jeden problém, a tým boli peniaze.

Ledva si mohol dovoliť zaplatiť bývanie a stravu. Po čase sa dostavil úspech a časopis sa stal medzi mladými ľuďmi populárny. Aj vďaka tomu založil neskôr značku Virgin, ktorá dnes zahŕňa viac ako 400 spoločností. Sir Richard Charles Nicholas Branson je jedným z najbohatších ľudí planéty a začínajúcim podnikateľom odkazuje, aby nečakali na veľké finančné zázemie, ak majú podnikateľské ambície. Na začiatok totiž nepotrebujete veľa. Branson zrejme vie, o čom hovorí. Jeho osobnosť a nekonvenčný obchodný štýl mu nakoniec priniesli ocenenia, globálnu slávu a bohatstvo.

Na budúcnosti našej planéty záleží

Mnohé slávne osobnosti počas života investovali, či už čas, úsilie alebo svoje financie a to hneď niekoľkokrát. Na začiatku to bolo do rozbehu kariéry, neskôr si mohli dovoliť správne investovať aj do dobrých vecí. Často podporujú charitatívne a humanitárne organizácie zamerané na záchranu životov. Zachrániť však potrebuje aj naša planéta.

Klimatické zmeny a ekologické problémy sa dnes stávajú témou číslo jedna, mimoriadne dôležitá sa stáva udržateľnosť. Dobrou správou je, že o tieto témy prejavuje záujem čoraz viac mladých ľudí, pretože im záleží na lepšej budúcnosti. Je čas, aby sme sa začali správať zodpovedne. Zem máme len jednu, a preto je mimoriadne dôležité, aby sme urobili všetko potrebné na jej záchranu. Aj preto ČSOB rozširuje svoje portfólio o fondy, ktoré sú zamerané na spoločensky zodpovedné investovanie.

Často investujeme práve do udržateľných materiálov, do kaviarne si vezmeme vlastný hrnček, podporíme radšej slovenských výrobcov a nakupujeme lokálne potraviny. Investovaním do zodpovedných fondov je však zmysluplnejšie a navyše ním môžete aj zarobiť. Začiatky so 45 eurami vo vrecku nie sú jednoduché, no zvládli to už mnohí pred vami.

Na FUN účet vám ČSOB pri založení pripíše 30 eur. Ak sa zaujímate o budúcnosť našej planéty a rozhodnete sa zodpovedne investovať do fondov, môžete získať bonus vo výške ďalších 15 eur. Ak dnes totiž nezmeníme naše správanie, v budúcnosti sa zrejme budeme musieť vysporiadať s oveľa vážnejšími ekologickými hrozbami. Zaistiť si lepšiu budúcnosť je beh na dlhú trať, no nie je to nemožné.

