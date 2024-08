Jeho produkty poznáte aj vy: Tradičný slovenský výrobca je v strate prvý raz po 30 rokoch, od septembra musí dvíhať ceny

Predovšetkým staršie generácie iste poznajú výrobky ako Pigi čaj či Popradská káva. Známe produkty sú dielom Baliarní obchodu Poprad, ktoré patria medzi najväčších domácich producentov káv a čajov. Tradičná firma však od septembra bude svoje výrobky zdražovať, hovorí sa aj o prvej strate po troch desaťročiach. Informuje o tom Denník N.

Spoločnosť sa dlhé roky viezla na pozitívnej vlne zelených čísel, pričom jej obľúbené značky, odkazujúce ešte aj na nostalgické časy socializmu, sa u ľudí tešia značnej priazni dodnes. O to väčším prekvapením bolo, keď firma ohlásila prvú stratu po takmer troch desaťročiach. „Je to síce len menšia strata, no pre nás hotová katastrofa. Lebo je to prvá strata mojej rodiny počas nášho zhruba 30-ročného podnikania,“ povedal pre Denník N Igor Matušek, vedúci obchodu baliarní.

Konkrétne išlo o sumu 50-tisíc eur, ktorú ale spoločnosť pokryje z rezerv vytvorených ešte počas minulých rokov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu však až o také prekvapenie nejde. Baliarne obchodu Poprad museli bojovať s vyššími cenami energií, nehovoriac o tom, akým spôsobom narástli ceny kľúčových surovín. Káva a čaj zdraželi približne o 100 %, čo spoločnosť nechcela v plnej miere preniesť na spotrebiteľov.

Problémom dnešných dní je hlavne neúroda v Brazílii, ale tiež prechod na atraktívnejšie plodiny ďalšieho obrovského svetového producenta kávy – Vietnamu. V súvislosti so súčasným stavom preto slovenskému podniku neostáva nič iné, iba ísť s cenami nahor. Podľa dostupných správ by sa ceny mali zvyšovať od septembra približne o 9 percent. Dobrou správou je, že firma momentálne neplánuje prepúšťať a verí v pozitívny obrat situácie.

Tradičná domáca spoločnosť ročne vyprodukuje vyše 2 500 ton kávy a približne 600 ton čajov, čo z nej robí veľmi silného domáceho hráča so stabilnou pozíciou. Navyše, Baliarne obchodu Poprad sú plne zamerané práve na domáci trh, ktorý predstavuje až 98 percent ich biznisu.