Jedno video tínedžerky na TikToku spôsobilo prerušenie tisícok vedeckých prác. Odhalila, ako sa dá na nich zarábať

Virálne videá na internete môžu byť požehnaním, ale aj prekliatím zároveň. Presne to je problém platformy na zdieľanie vedeckých prieskumov. Video tíneždeky spôsobilo, že sa začalo na prieskumoch zúčastňovať množstvo ľudí, čo spôsobilo neobjektívne výsledky a narušilo tisícky vedeckých výskumov.

Absolventka floridskej strednej školy Sarah Franklinová zverejnila na TikToku video, v ktorom hovorí o tom, ako je možné zarábať peniaze za prieskumy na stránkach, ako je napríklad Prolific.co, informuje portál IFL Science.

Narušilo výskumy

Video bolo vo veľkom zdieľané a spôsobilo, že na Prolific sa zaregistrovalo veľké množstvo ľudí. Avšak, tínedžerské publikum z TikToku nemusí a ani nepredstavuje reprezentatívnu vzorku, čo je kriticky dôležité pre prieskumy, ktoré sa spoliehajú na mix ľudí z rôzneho veku a životných situácií.

Údaje zo spoločnosti ukazovali, že pred tým, ako bolo video zdieľané, boli účastníci viac-menej rovnako zastúpení, tak ako sú aj zohľadňovaní v populácii. V dňoch, keď sa začalo video šíriť, odrazu vedci z platformy zistili, že 90 % respondentov ich prieskumu boli ženy s priemerným vekom 21 rokov.

Chybu napravili

Aj keď predsudky ohľadom pohlavia a veku nie sú správne, v prípade vykonávania reprezentatívnych prieskumov vedci potrebujú, aby sa do nich zapájala reprezentatívna vzorka. To znamená, že ak by v skutočnosti v populácii naozaj bolo 90 % žien vo veku 21 rokov, vtedy by prieskum relevantný bol.

Podľa The Verge bolo až 4 600 štúdií takto narušených. Spoločnosť na prieskumy sa však rozhodla situáciu napraviť a umožnila, aby bolo možné si definovať dátumy narodenia či používať reprezentatívny skener údajov.