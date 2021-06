Je povinné očkovanie naozaj účinné? Vedci odhalili jeho temnú stránku a preferujú radšej dobrovoľnosť

Mal by štát nútiť svojich občanov, aby sa dali očkovať? To je zaujímavá otázka najmä v súčasnosti, keď sa v mnohých krajinách očkovanie proti covidu spomaľuje. Vedci zisťovali, či by nútenie ľudí dať sa zaočkovať malo požadovaný efekt. A vyzerá, že niečo také zo strany štátu by mohlo byť v konečnom dôsledku kontraproduktívne.

Dobrovoľne áno, povinne nie

Výskum sa zameral na prieskum verejnej mienky uskutočnený v Nemecku na vzorke 2 653 obyvateľov počas prvej a druhej vlny pandémie. Sledovali, ako sa menia postoje ľudí v priebehu uplynulého roka. Nemecká vláda, rovnako ako Slovenská, sa rozhodla, že očkovanie proti chorobe COVID-19 bude dobrovoľné.

Napriek tomu, že miera infekcie bola v Nemecku počas druhej vlny až 15-krát vyššia ako v prípade prvej, údaje ukázali, že odpor voči povinnému očkovaniu sa zvýšil.

Účastníkov sa pýtali, aká je pravdepodobnosť, že sa nechajú zaočkovať, a to na základe toho, či je to dobrovoľné, alebo či je to nariadené zákonom. Počas oboch vĺn bola ochota sa ísť dať očkovať väčšia, ak očkovanie bolo dobrovoľné. Pri druhej vlne bol tento rozdiel ešte väčší.

“Povinným očkovaním sa nielen zvyšuje odpor, ale sa tiež prehlbujú sociálne konflikty a ľudia tak menej dôverujú vláde, vedeckým a lekárskym elitám,” hovorí ekonóm Samuel Bowles z Inštitútu v Santa Fe.

Dobrovoľné očkovanie má viac výhod

Vedci si tiež všimli, že tí, ktorí súhlasia s očkovaním, veria vo verejné inštitúcie. Rovnako aj pochybnosti o účinnosti vakcín a odpor proti povinnej vakcinácii spolu súviseli.

Vedci tvrdia, že keď sú vakcíny dobrovoľné, tak viac ľudí sa nechá očkovať, lebo vidia, že to robia aj ľudia z ich okolia. Ak sú však vakcíny povinné, tento efekt sa nedostavuje. Je to podobné ako s rozširovaním moderných technológií. Ak mal niekto v okolí smartfón a ukázal vám ho, mohli ste oceniť prínos technológie a začať po ňom túžiť. Čím viac ľudí v okolí ho malo, tým bola väčšia pravdepodobnosť, že si ho zaobstaráte aj vy.

Podľa názoru vedcov nútenie k očkovaniu berie ľuďom slobodu výberu a v to, že konajú dobro. To je veľmi dôležité pri presviedčaní zdravých ľudí, aby sa dali očkovať. Spôsobuje to tiež veľkú mieru kontroly a znižuje aj dôveru vo vakcínu – pretože, ak by bola bezpečná a účinná, prečo ma do nej nútia, keď sa pre ňu môžem rozhodnúť sám?

Ak povinne, tak radšej opatrne

Povinné očkovanie však môže mať v niektorých krajinách zmysel. Najmä tam, kde je miera zaočkovania nízka. Aj tu by sa však malo postupovať opatrne.

Vo všeobecnosti je tak lepšie, keď ľudia sami od seba pristúpia k očkovaniu, napríklad pochopením, že vakcína chráni ich a tiež okolie, ale aj pri zľahčení cestovania.

Tieto zistenia sú najmä signálom pre vlády štátov, ktoré by mali voliť miernejší prístup a nepresadzovať očkovanie tvrdou rukou. To by sa im totiž mohlo veľmi rýchlo vypomstiť.