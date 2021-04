Manželka britského princa Harryho, Meghan Markle, má podľa autora jej životopisnej knihy dobrú šancu byť v budúcnosti prezidentkou USA. Nebude to však ľahká cesta a bude musieť zápasiť s mnohými problémami spoločnosti, ako aj sama so sebou. Má však na to.

Musí mať dobrý tím

“Vyhliadka na to, že Meghan bude kandidovať na prezidentku Spojených štátov je možná, dokonca by som povedal, že pravdepodobná,” uviedol Tom Bower pre časopis Closer. Portál U.S. Sun píše, že Meghan sa musí obklopiť lojálnymi ľuďmi, no musí byť aj tímovým hráčom.

“Naozaj verím, že je to smer, ktorým by sa mala uberať,” tvrdí Bower. Ďalej uvádza, že má dobrú šancu voľby vyhrať a napokon by sa mohla stretnúť s britskou kráľovskou rodinou, avšak už ako seberovná.

Bude čeliť prekážkam

“Meghan by mohla navštíviť Veľkú Britániu a s kráľovnou popíjať čaj už ako prezidentka,” poznamenáva.

Napriek optimistickým vyhliadkam Bower tiež uvádza prekážky v podobe citlivosti, ktorá sa v Meghan odráža, čo by mohlo pre ňu predstavovať veľkú prekážku. “Politici sú verejní činitelia a musia čeliť veľkému odporu,” hovorí. Podľa neho by to však mohla zvládnuť.

Meghan sa knihy bude báť

Bower, ktorý v minulosti napísal životopisné knihy o Simonovi Cowellovi, Philipovi Greenovi či o magnátovi F1 Berniem Ecclestoneovi, údajne plánuje stráviť rok rozhovormi s priateľmi Meghan, jej spolupracovníkmi, ale aj jej nepriateľmi či odporcami.

Kniha nemá Meghan Markle ospevovať, má jej nastaviť zrkadlo a opísať aj to dobré aj zlé. “Bude to kniha, ktorej sa Meghan bude báť,” uviedol nemenovaný zdroj.

Rozhovor u Oprah

Len nedávno svet obleteli správy o údajnom rasizme v kráľovskom paláci. Sama Meghan ich zverejnila v rozhovore s americkou moderátorkou Oprah Winfrey. Meghan v ňom prezradila, že čaká dievčatko, narodiť by sa malo v lete.

Harry a Meghan poskytli Winfreyovej napäto očakávané interview po tom, ako vo februári oznámili, že sa definitívne nevrátia k plneniu svojich povinností členov britskej kráľovskej rodiny. Ich vzťahy sú čoraz napätejšie a Markleová obvinila Buckinghamský palác, že šíri o nej a jej manželovi nepravdy. Palác predtým oznámil vyšetrovanie Markleovej správania po správach britských médií, že v minulosti šikanovala zamestnancov paláca.

Meghan v úvode rozhovoru povedala, že do britskej kráľovskej rodiny vstúpila naivne, keďže o nej veľa nevedela. “Úplne som nechápala, čo je mojou úlohou,” vyhlásila. Bývalá herečka, ktorá je Afroameričanka, tiež uviedla, že jej manžel Harry počas tehotenstva, keď čakala syna Archieho, povedal o obavách a konverzáciách v kráľovskej rodine o tom, “nakoľko tmavá by mohla byť jeho pokožka, keď sa narodí”.

Podľa vlastných slov mala Meghan v ťažkých časoch v kráľovskej rodine dokonca myšlienky na samovraždu. “Jednoducho som už nechcela žiť,” povedala v interview. “Myslela som si, že by to vyriešilo situáciu pre všetkých,” dodala s tým, že kráľovská rodina jej uprela pomoc v oblasti duševného zdravia.