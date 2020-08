Janka a Sim vytvorili prvé re-use centrum na Slovensku. Baterkáreň spája ľudí v okolí Trnavy

Výnimočnosť Baterkárne spočíva v komunite ľudí, ktorí ju navštevujú. Osveta udržateľnosti je podľa zakladateliek dôležitá, avšak pomoc druhým a pocit zadosťučinenia je rozhodujúci.

V momente, keď vojdete do prvého re-use centra na Slovensku, Baterkárne, prepadne vás hrejivý pocit na duši. Neveľký priestor ohromí návštevníkov farbami, malou kaviarničkou uprostred, ale najmä príjemnou atmosférou, ktorú dotvára prírodná kozmetika v jednom rohu spoločne s čapovanou kozmetikou, provizórny „sekáč“ v druhom, polica s knihami a detaily, ktoré dokopy perfektne ladia.

Koncept vymysleli Sim a Janka, ktoré otvorili brány svojej prevádzky 14. septembra 2019. Za takmer rok fungovania pomohli viacerým organizáciám prostredníctvom zbierok. Organizujú však aj swapy, workshopy, podporné skupiny, spolupracujú s občianskymi združeniami, ale i chránenými dielňami. Je toho viac než dosť a verte, že po prvej návšteve neodídete s prázdnymi rukami.

„Do konceptu Baterkárne sme nešli s komplexnou víziou. S Jankou sme vedeli, že chceme vytvoriť niečo spoločné a najmä pre seba,“ hovorí o začiatkoch Sim. Kým našli vhodný priestor, v ktorom by bolo možné myšlienku zrealizovať, nové nápady sa neustále nabaľovali. „Prvotne sme nemali žiadny plán. Idea vznikla v jeden januárový večer pri víne,“ dodáva s úsmevom.

Spoluzakladateľka Janka tvrdí, že projekt vznikol z čisto osobného presvedčenia a udržateľnosti sa nikdy pred tým profesionálne nevenovala, avšak ako bývalá učiteľka na základnej škole sa snažila robiť osvetu medzi deťmi. Narozdiel od Janky, Sim už v minulosti robila dobrovoľníčku v občianskom združení.

Na komunite stojí a padá celá Baterkáreň

Práca v neziskovej organizácii a Simine skúsenosti v oblasti marketingu a manažmentu sa spojili s Jankinými vedomosťami o zero waste a udržateľnosti. Vďaka týmto predpokladom vznikla Baterkáreň, ktorá má pôsobisko v centre Trnavy. „Na komunite stojí a padá celý náš koncept,“ upresňuje Sim a hovorí, že v prepojení prevádzky a komunity tkvie jedinečnosť celého projektu. Koncept re-use centra spočíva predovšetkým v opätovnom využití enormného množstva vecí.

Podľa slov zakladateliek sú takéto centrá v zahraničí bežnou súčasťou pomoci v rámci rôznych komunít. „V iných krajinách sa ďalej „posúva“ aj nábytok a tzv. nadrozmerný odpad, to si však my nemôže dovoliť, najmä z hľadiska financovania a skladovania,“ prezrádzajú. Baterkáreň sa zameriava najmä vrátenie do obehu odevov, kníh, rastlín, domácich potrieb či hračiek.

Podľa Janky nie sú len obyčajným re-use centrom, ale aj miestom, kde sa organicky prepája udržateľnosť a dobrý pocit z pomoci druhým. „Vždy sa s ľuďmi, ktorí materiálne prispievajú, snažíme odkomunikovať, kde ich veci pomohli a u koho skončili,“ tvrdia.

Obe sa zhodujú, že tieto informácie dávajú ľuďom pocit zadosťučinenia a dojem, že pomohli iným, ktorí to skutočne potrebovali. „Je krásne vidieť, ako to ľudí motivuje a utužuje. Mnohí sem prídu a vravia nám, že chcú pomôcť a hľadajú doma nepotrebné veci, ktoré sa môžu opätovne využiť,“ upresňuje Sim, prečo je projekt dôležitý.

Napriek tomu, že Baterkáreň je otvorená len necelý rok, povedomie o nej sa zo dňa na deň neustále zvyšuje. Z ich dielne pochádza mnoho eventov, no medzi najpopulárnejšie patria v súčasnosti swapy. „Na nich sa často objavujú noví ľudia, ktorí sa potom ku nám vracajú či už na kávu, alebo len tak posedieť a porozprávať sa,“ hovorí o spätnej väzbe od návštevníkov Janka.

Ľudia, ktorí sa venujú udržateľnosti sú stále len menšina

Aj keď je v súčasnosti idea udržateľnosti na vzostupne, podľa zakladateliek Baterkárne je myšlienka a realizácia nového životného štýlu ešte len v zárodku. Aj napriek tomu, že obe evidujú slovenských influencerov, ktorí sa touto tématikou zaoberajú, stále ide o tému, ktorá sa dotýka ľudí len okrajovo. „Udržateľnosť stále nie je mainstreamom. Zmena príde až keď sa stane hlavnou témou správ a sociálnych sietí,“ hovorí Sim.

Niektorým sa môže zdať, že nový trend je nafúknutý a že sa ich téma udržateľnosti netýka. Dievčatá sú však presvedčené, že ľudia, s ktorými sa denno-denne stretávajú, myšlienke veria a úprimne sa z nej tešia. „Šírenie povedomia je dôležitým aspektom, my dávame našim návštevníkom možnosť udržateľnosť i zažiť, “ hovoria.

Udržateľne dokáže žiť každý a je to naozaj jednoduché. Všetci sa s tým stretávame, aj keď si to zo začiatku možno neuvedomujeme. „Prvým, no zároveň aj najdôležitejším krokom je nepustiť sa do zmeny po hlave,“ upozorňuje Janka. Podľa jej slov treba začať postupne, napríklad s výmenou alebo darovaním nepotrebných knižiek.

„Všetko je v hlave. Podvedome si vytvárame návyky a na tie treba ísť pomalými a vedomými krokmi,“ dodáva Sim. Podľa Sim a Janky je najhlavnejšie uvedomiť si, že zmena nemusí prísť do dvoch týždňov, progres má prísť prirodzene.

Okrem swapov organizujú dievčatá aj workshopy či podporné skupiny. Väčšinu eventov vedú samy a ako obidve tvrdia, niekedy je výzva nájsť si na všetko čas. „Ja som workoholička a Janka odišla z práce, aby sa mohla venovať Baterkárni,“ smejú sa. Najťažšie boli začiatky, keď sa starali o projekt samy. V súčasnosti však majú brigádničky a dobrovoľníkov, ktorí im pomáhajú i uľahčujú prácu.

Financovanie projektu nepochádza zo žiadnych grantov, no napriek tomu putujú výťažky združeniam, ktoré konajú dobro. Ich výber pochádza vždy z osobných preferencií. Baterkáreň pomohla napríklad združeniu Mačky Trnava či azylovému domu v Trnave.

V nedávnej minulosti spolupracovali s Centrom komunitného organizovania, ktorému poskytli oblečenie, ale i s mnohými ďalšími. Obe dievčatá sa riadia heslom: „Keď môžem, pomôžem,“ ktoré krásne odzrkadľuje hlavnú myšlienku celej Baterkárne.

Baterkáreň nie je len obchod, ale miesto, ktoré formujú najmä ľudia. Ak sa rozhodnete zavítať do re-use centra, privíta vás milý kolektív, aj keď ste sa zastavili len na kávu, pokecať alebo sa posťažovať na stretnutí pre podporné skupiny. Sim a Janka majú pre vás dvere otvorené a svoju myšlienku plánujú postupne priniesť aj do iných miest. Baterkáreň je v súčasnosti len jedna, avšak nie posledná.