Ján Koleník odkryl tienistú stránku svojej kariéry, o ktorej nikto nevie. S týmto bojuje celý život

Jeden z najobsadzovanejších hercov na Slovensku sa na nedostatok práce rozhodne nemôže sťažovať. Na druhej strane, ako sa sám vyjadril, herectvo nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Zatiaľ čo nežnejšie pohlavie ho miluje, mnohí muži by chceli vyzerať ako on. Ako píše STVR, Ján Koleník účinkoval v desiatkach divadelných, televíznych a filmových predstavení. Tu sa však jeho pôsobenie nekončí, dokonca sa ukázal ako výborný tanečník. Aj keď to vyzerá tak, že sa nemá na čo sťažovať, keďže je úspešný, má to svoju odvrátenú stránku.

Citliví ľudia na obrazovkách

Málokto vie, čo sa za popularitou naozaj skrýva. Diváci vidia na televíznych obrazovkách osobu, ktorá len hrá určitú hereckú rolu. Podľa mnohých ľudí ide o jednoduchú a prirodzenú vec stvárniť niekoho v seriáloch alebo vo filmoch. Opak je však pravdou, človek sa v takomto povolaní musí poriadne obrniť.

„Celý môj život je o prekonávaní seba samého, lebo každý máme citlivé chvíľky. Mojou úlohou je vždy hercov poľudšťovať, aby si ľudia nemysleli, že sú odolní, možno cynickí ľudia. Práve naopak, sú veľmi citliví ľudia,” povedal Ján Koleník v Rádiu Slovensko, kde bol hosťom Sobotného dobrého rána u Petry Bernasovskej.

Je to veľmi ťažké