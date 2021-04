Invazívne bláznivé červy zaplavili USA. Majú ich vo štvrtine štátov a spôsobujú katastrofu

Niektorí ľudia ich nazývajú bláznivými červami. Je to preto, lebo červ po vybratí z pôdy sa bláznivo plazí, zvíja a snaží sa utiecť. Môže dokonca upustiť časť svojho chvosta len preto, aby sa dostal do bezpečia. Odborníci v USA tvrdia, že tieto invazívne červy už zasiahli 15 štátov krajiny.

Množia sa veľmi rýchlo

Červy z rodu amynthas sú tiež známe ako hadie červy, ázijské skákacie červy či alabamskí skokani. Sú to vysoko invázne druhy, ktoré sa do Severnej Ameriky dostali v 19. storočí pri preprave rastlín so zeminou, píše portál Science Alert.

Odvtedy sa rozšírili do mnohých štátov USA. Pripomínajú síce bežné dážďovky, len sú menšie a majú hnedastú farbu. Majú však zlovestnejšiu stránku. Dospelé červy sa množia veľmi rýchlo a bez potreby párenia. Kladú hnedé vajíčka rovnakej farby ako pôda, čo robí problém s ich identifikáciou.

Nechávajú po sebe spúšť

Akonáhle sa červy vyliahnu, začnú hltať zeminu okolo seba, pričom z nej odoberajú živiny a nechávajú po sebe sypkú zrnitú pôdu bez živín pripomínajúcu kávovú usadeninu.

Táto pôda zbavená živín rýchlo eroduje. Ostáva v nej iba veľmi málo potravy či výživy pre pôvodné rastliny alebo konkurečné druhy červov či dokonca živín pre huby.

“Jedna vec, čo sme si všimli, je, že tieto dážďovky nielen menia štruktúru pôdy a dynamiku živín v pôde, ale tiež nejakým spôsobom vytláčajú iné druhy dážďoviek, ktoré tam už sú,” povedal ekológ Brad Herrick z Univerzity Wisconsin-Madison pre PBS Wisconsin.

Efektívny boj neexistuje

Nie je jasné, ako presne sa červy vlastne šíria po celých USA. Podľa článku v The Atlantic si vedci myslia, že červy môžu cestovať prevozom rastlín alebo sa môžu prenášať vajíčka na pneumatikách áut, používaním strojov na úpravu pôdy na rôznych miestach, či dokonca sa môžu plaviť na vode.

Vedci momentálne skúmajú dlhodobé účinky týchto invazívnych červov na lesy v Severnej Amerike. No z krátkodobého hľadiska je zrejmé, že prítomnosť týchto červov je zlá správa pre ekosystém, kde sa nachádzajú.

Neexistuje pritom efektívny spôsob, ako sa červov zbaviť a ani ako sa dá ich populácia či šírenie kontrolovať. Ekológovia iba odporúčajú, ak ich ľudia zbadajú, majú ich dať do vrecúška a následne nechať 10 minút na priamom slnku a potom vyhodiť.