Internet chce oslobodiť odsúdeného vraha z väzenia. Dôvodom je, že je „príliš zlatý“ na to, aby sedel v base

Niektorí používatelia internetu ostatných neprestávajú prekvapovať svojimi (niekedy naozaj) zvláštnymi názormi. Ešte zvláštnejšie však je, že tento jeden konkrétny nezdieľa len hŕstka ľudí, ale tisícky. Používatelia sociálnych sietí totiž najnovšie požadujú prepustenie odsúdeného vraha na slobodu. Je podľa nich až „príliš zlatý“ na to, aby sedel vo väzení.

Cameron Herrin bol kedysi obdivovanou hviezdou sociálnej siete TikTok. V roku 2018 ale došlo k nešťastnej dopravnej nehode, pri ktorej jeho vinou zahynula žena menom Jessica Raubenolt a jej len 20-mesačná dcéra Lillia. Herrin sa vtedy pretekal s iným autom na ceste počas plnej premávky a pri jeho bezohľadnej jazde došlo k zrážke. Svoj rozsudok si Herrin vypočul v apríli 2021 – za zabitie dvoch nevinných obetí si odsedí 24 rokov vo väzení, pričom mu za mrežami hrozila maximálna sadzba 30 rokov, píše web Unilad.

Pohľadný mladík však aj napriek dokázanej vine fanúšikov nestráca, práve naopak. Tí, zdá sa, mu chcú pomôcť dostať sa na slobodu a na sociálnych sieťach začali hromadne zdieľať príspevky s jasným posolstvom. „Spravodlivosť pre Camerona,“ hlásajú fanúšikovia odsúdeného vraha.

Samozrejme, jeho činy im nie sú ľahostajné, myslia si však, že si až takýto „vysoký trest nezaslúži“.

„Tento chlapec si takýto tvrdý trest nezaslúži. Spravil chybu, za ktorú musí zaplatiť, ale 24 rokov nie je spravodlivosť. Žiadame, aby mu trest skrátili,“ uvádza sa v jednom z mnohých príspevkov na Twitteri.

I see that this boy does not deserve this harsh sentence! He just made a mistake that he must pay for, but 24 years is not fair! We ask for a shorter time.#Justice_for_cameron_herrin#CameronHerrin pic.twitter.com/Pr9izqhdJu

— c6vx (@c6vx1) July 7, 2021