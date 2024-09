Iniciatíva Inakosť zverejnila silnú spoveď: Paťo je transrodový muž, rodičia to takmer neprijali. Zdieľali dôležitý odkaz

Patrik študuje sociálnu pedagogiku a je transrodový muž. Iniciatíva Inakosť zverejnila na sociálnej sieti príbeh jeho cesty, a to, ako jeho blízki prijali jeho identitu.

To, že je „iný“, si uvedomoval už odmalička, nerozumel len pocitom, ktoré sa v ňom nachádzajú. Ako spomína jeho mama, to, že sa Paťovi páčia dievčatá, jej povedal, keď mal 12 rokov.

Cesta za pochopením

Patrikovi rodičia spočiatku jeho identitu nechceli, respektíve nevedeli prijať. Keď sa s nimi o svojom skutočnom ja snažil hovoriť, z témy väčšinou vzišlo, tvrdili, že sa hľadá. Napokon si Paťo našiel priateľku, čo pre nich nebolo „normálne“, pretože otec, ako sám po čase priznáva, bol nastavený na vzorec muž-žena-deti.

„Vtedy som bol akoby dohnaný k tomu, že musím z tohto prostredia hneď odísť, lebo v danej situácii to bolo pre mňa jediné riešenie,“ spomína Paťo.

Ani keď sa po rozchode vrátil naspäť domov, rodičia stále nevedeli, že je transrodový. Nenabral odvahu na to, aby im to povedal. Preto im napísal list.

„Tak sme išli na neutrálnu pôdu do kaviarne. Tam som sa Paťa opýtal, či chce byť chlapec,“ hovorí otec. Patrik sa pri jeho otázke „zložil“, čím všetko potvrdil. A vtedy nastalo peklo.

Ako rodina spoločne spomína, kým sa Patrik potreboval vyrovnať so svojím skutočným „ja“, otec sa uzavrel do seba, s nikým nekomunikoval a mama mala pocit, že to nemôže byť pravda.

Patrik sa odsťahoval k priateľke a vždy, keď sa vrátil domov, od rodičov dostal „slovne naložené“. V jednom momente si dokonca povedali, že by bolo jednoduchšie, ak by sa nestretávali.

„Vtedy som si povedal, že som asi prišiel o rodičov, pretože oni to asi nepochopia,“ spomenul si na svoje pocity Paťo.

Ich láska, puto a spomienky však boli silnejšie. Zlom nastal v roku 2019, keď Paťova mama na sociálnej sieti objavila Združenie rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí.

Až po spoločnom stretnutí rodičia dokázali prijať, že nie sú jediní a existujú aj iní rodičia s rovnakými príbehmi.

„Tam sa to vo mne zlomilo, že to proste je tak, ako to je a musíme Paťa podporiť. Lebo táto spoločnosť to neprijíma. A kto mu pomôže, ak nie rodičia?“ pýta sa otec.

Paťovi rodičia sa rozhodli o syna neprísť, začali ho oslovovať v mužskom rode. Ospravedlňovali sa mu. Otec dnes priznáva, že ľutuje, že sa choval „takto primitívne“.

„Stojte pri svojich deťoch. Neviete, kedy vás prekvapí takáto životná situácia, ako to prekvapilo nás. My sme do 18 rokov v podstate netušili, čo sa stane. A už zrazu pre spoločnosť nie sme tradičná rodina? Lebo práve kvír deti sa rodia v tradičných rodinách,“ odkázali na záver rodičia.

Spoločnosť potrebuje tolerantnosť

Zverejnením Patrikovho príbehu chce Iniciatíva Inakosť ľudí s podobným osudom, súvisiacim s tranzíciou či coming outom, zároveň podporiť a povzbudiť.

„Napíšte nám na inporadna.sk, kde náš skúsený tím odborníčok zodpovie všetky vaše otázky a pomôže vám sprevádzať vás touto cestou, aby ste na nej nikdy nemuseli ostať sami.“

Video vyšlo na svetlo sveta len niekoľko dní pred druhým výročím teroristického útoku na Tepláreň, pri ktorom zomreli Juraj a Matúš. Zároveň bolo zverejnené krátko po tom, ako bola queer poslankyňa za PS Lucia Plaváková vykázaná z parlamentu pre dúhové nálepky.

Občianske združenie medzitým odsúdilo útoky politikov na LGBTI+ ľudí. „Vyzývame politikov a političky, aby prestali s nenávistnými prejavmi, nevytvárali z menšín na základe falošných tvrdení obraz nepriateľa a venovali sa predovšetkým hľadaniu riešení na zlepšenie života všetkých ľudí na Slovensku,“ napísalo na sociálnej sieti.