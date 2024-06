Influencerka predviedla postavu v plavkách, chce prezentovať body positivity. Ľudia nad ňou len krútia hlavou, toto vraj nie je zdravé

V poslednom čase sa na mnohých sociálnych sieťach prezentuje body positivity. Ženy vo veľkom ukazujú svoje nedokonalosti, ako sú strie či kilá navyše. Kedy sa však z prezentovania lásky k vlastnému telu stáva niečo toxické a celkom nezdravé? Je medzi tým tenká čiara.

To je aj prípad influencerky z Floridy, o ktorej informoval The Sun. Cheyenne Olson predviedla svoje telo v žiarivo ružových plavkách, pričom napísala, že jej cieľom je tráviť čo najviac času na pláži a verí, že to je jej plán na každý víkend. „Trochu mi trvalo, kým som sa v týchto plavkách cítila pohodlne, pretože majú veľmi nízky strih a úprimne, chcela som ich, pretože sú ružové. Som rada, že stále robím kroky na svojej ceste sebavedomia a dostávam sa zo svojej komfortnej zóny,“ napísala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Cheyenne Olson (@cheyenneolson)

Mnohí to považujú za propagovanie obezity

„Viem, že by som rada videla na Instagrame niekoho, kto vyzerá ako ja. Dúfam, že vás týmto inšpirujem, aby ste nosili plavky, pretože každé telo je vhodné na bikiny,“ napísala. Napriek množstvu pozitívnych ohlasov, vďaka ktorým má na sociálnych sieťach 65-tisíc sledovateľov, sa našlo množstvo ľudí, ktorí k nej príliš láskaví neboli. Niektorí ľudia boli veľmi ostrí a poradili jej, že by mala radšej tráviť čas v posilňovni, ako leňošením na pláži.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Cheyenne Olson (@cheyenneolson)

Ďalší napísali, že je v poriadku mať kilá navyše a byť bacuľatý, pretože každý máme rozdielne postavy. Nie je však v poriadku prezentovať obezitu ako niečo, čo je normálne a zdravé. Podľa mnohých toto nie je vôbec v poriadku a nikto by nemal podporovať nezdravý vzťah k jedlu. Mnohí tvrdia, že to nie je o láske k svojmu telu, ale veľmi nezdravý postoj a normalizovaní obezity.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.