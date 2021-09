Ilustrátorka Tina Minor: Neexistujú chyby, iba skúsenosti

Reč je o slovenskej umelkyni, ktorá patrí k vyhľadávaným ilustrátorkám a okrem svojej nezávislej tvorby kreslí pre slovenské aj svetové značky. O tom, ako sa vlastne dostala k umeniu, ktorému vďačí za svoju súčasnú kariéru, nám prezradila viac.

Dalo by sa povedať, že Tina Minor mala k umeniu odmala veľmi blízko, hoci na začiatku svojich pracovných rokov pracovala ako copywriterka v reklamnej agentúre. Nuž, jej túžba tvoriť umenie bola zrejme silnejšia a preto sa po piatich rokoch rozhodla pre vlastnú umeleckú tvorbu na voľnej nohe. Vďaka tomuto rozhodnutiu stojí napríklad za motívmi slovenských ľudových rozprávok od Pavla Dobšinského, no okrem slovenských ju vyhľadávajú aj zahraničné značky. Orange, Red Bull, McDonald’s, Zlatý Bažant, Forbes či Červený kríž sú len niektoré z tých, kde sa jej ilustrácie objavili. Dokonca obrazy maľuje aj do súkromných zbierok, z ktorých niektoré dostali svoje miesto na výstave v Bratislave a vo Viedni.

Cesta k umeniu

Ako to už býva zvykom, u každého umelca “musí” raz prísť ten impulz, ktorý mu ukáže, akým smerom sa má uberať. Nevyhla sa mu ani Tina Minor a ako dobre, že to tak dopadlo. Čo teda môže za to, že je z Tiny Minor dnes profesionálna ilustrátorka?

“Už od mala ma bavilo pozorovať a skúmať svet okolo seba. Časom som pochopila, že najprirodzenejšie mi to ide cez výtvarné umenie. Fascinovalo ma, že prostredníctvom farieb, čiar a tvarov dokážem zachytiť nielen fyzické objekty, ale tiež vyjadriť svoje pocity, nálady, emócie a fantázie. Keď som sa z reklamy vrátila späť k farbám a k obľúbenému akvarelu, niekedy vtedy sa vlastne rozbehla aj moja „kariéra“ ilustrátorky, hovorí Tina Minor, ktorá je vo svojom umeleckom odbore veľmi úspešná. Avšak aj umenie má svoje tienisté stránky, ktoré sú viditeľné len pre jeho tvorcu. Preto aj Tina priznáva, že nakoľko je táto práca krásna, niekedy je aj pomerne náročná. Čo je pre ňu pri maľovaní to najnáročnejšie?

“Čas. Je to môj večný vyzývateľ. Nechcem povedať, že s ním bojujem, no niekedy to tak vyzerá. Tým, že mám veľa zákaziek na objednávku, nestíham sa až tak venovať voľnej tvorbe. A to mi niekedy chýba. Voľná tvorba je totiž to, čím sa doslova nabíjam. Bez nej by som bola len strojom na maľovanie. Kreatívny proces je navyše špecifický v tom, že dopredu neviete nikdy presne odhadnúť koľko bude trvať vymyslenie tej ktorej idey, jej naskicovanie a sfinalizovanie,” priznáva ilustrátorka.

Kreslenie s ľahkosťou

Kreslenie a ilustrovanie má však nepochybne aj mnoho pozitív. Niektoré z nich možno v súčasnosti pripísať aj dobe či jej všemožným technologickým nástrojom, ktoré vedia uľahčiť život. A ako priznáva aj Tina Minor, aj pri tvorbe ilustrácií môžu byť veľmi nápomocné.

“Kedysi som digitálne kreslenie bojkotovala. Prišlo mi, že je určitým spôsobom umelé. Chýbal mi pri ňom kontakt s papierom, ceruzkami, akvarelom… ušpinené prsty, vôňa farieb. Ta malá, príjemná nervozita, keď viete, že na správny ťah máte len jeden jediný pokus. V istom momente sa však vo mne niečo zmenilo a ja som objavila krásu digitálu,” prezrádza Tina Minor, ktorej pri tvorbe ilustrácií asistuje inovatívny Huawei MatePad 11 a ako sama tvrdí, ponúka jej nový pohľad na umenie a poskytuje viaceré možnosti jeho realizácie. “Kreslenie na tablet mi dáva určitú slobodu. Jednak dokonale imituje klasické techniky, jednak si ho viem zobrať so sebou kamkoľvek idem. A navyše funkcia „krok späť“ je na nezaplatenie. Zároveň v dnešnej digitálnej dobe je výborne mať aj takúto možnosť tvorby, pretože pri väčšine mojich zákazok je potrebný elektronický výstup,” hovorí.

S tabletom Huawei MatePad 11 je možné použiť aj kompatibilné dotykové pero Huawei M-Pen druhej generácie, ktoré je vybavené novým hrotom pera potiahnutým platinou s ultra nízkou latenciou a podporou 4 096 úrovní tlakovej citlivosti. To sa pri využívaní tabletu na kreslenie stalo spoločníkom aj Tiny Minor.

Každý má občas kreatívny blok

Hoci digitálnych pomocníkov je v dnešnej dobe viac ako dosť, ani v živote mladých umelcov nejde vždy všetko ako “po masle”. Aj na nich občas doľahne niečo, čomu vo svojej pracovnej sfére hovoria kreatívny blok. Snaha, chuť a talent tvoriť možno rozdávať, no predsa len ich v tvorbe niečo “brzdí”. Z času na čas postihne aj Tinu. Ako to zvláda?

“Našťastie ho nemávam často. A ak áno, tak väčšinou pri zákazkách na objednávku, keď musím skĺbiť svoje vnímanie s predstavou klienta. To býva niekedy celkom oriešok, no baví ma hľadať riešenie na jeho rozlúsknutie. Keď s niečím neviem pohnúť, na čas sa od daného „problému“ vzdialim. Buď sa idem prejsť so Suri do lesa alebo sa stretnem s niekým blízkym. Prípadne si idem „oddýchnuť“ k voľnej tvorbe. S čerstvou hlavou a upratanými myšlienkami sa po čase vrátim k úlohe, ktorá mi nešla a väčšinou sa mi v hlave vždy zrodí nápad ako to celé vyriešiť,” vysvetľuje ilustrátorka.

Hľadá sa inšpirácia

Inšpirácia je v umení jadrom celého procesu, z ktorého v prípade Tiny Minor nezriedka vzídu fascinujúce ilustrácie a obrazy. Odkiaľ neustále čerpá nápady, ktoré vnáša a transformuje do svojich kresieb? “Skôr než kreatívne bloky mávam hlad po nových podnetoch. Objavuje sa v niekoľko mesačných intervaloch. Vtedy viem, že potrebujem niekam vycestovať, spoznať nových ľudí, navnímať nové prostredia… skrátka nabiť sa novými podnetmi, aby som ich mohla pretransformovať do obrazov, “ vysvetľuje umelkyňa.

Aj pri hľadaní inšpirácie môže napomôcť technologický asistent v podobe tabletu MatePad 11. Múza môže totiž “kopnúť” kdekoľvek, a umelci zvyčajne nenosia farby a vybavenie na kreslenie stále so sebou. Huawei MatePad 11 váži menej ako pol kilogramu, môžete ho mať preto stále pri sebe. Veľká batéria sa navyše postará o dostatočnú výdrž, ktorá umelca nikdy nenechá v štichu. Video, zachytávajúce Tinu pri tvorbe, nájdete tu.

Odkaz pre nádejných umelcov

Zaslúžený úspech ilustrátorky Tiny Minor už v tak mladom veku môže byť hnacím motorom pre všetkých vášnivých a potenciálnych mladých umelcov. Čo by im profesionálna ilustrátorka odkázala?

“Ak by som mala dať nádejným umelcom radu, bolo by to, aby sa nebáli byť autentickí. Aby sa nebáli robiť chyby, práve naopak, každú chybu pretočili na výzvu. Myslím, že práve to je hnacím motorom každého tvorivého procesu a posunu vpred. Som zástancom názoru, že pokiaľ človek robí čosi s radosťou a z hĺbky duše, ak ho to skutočne baví a napĺňa, a tým pádom tomu venuje veľa času, zákonite to musí priniesť svoje ovocie,” uzatvára ilustrátorka.