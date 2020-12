IKEA končí s výrobou populárneho produktu. V ponuke bol 70 rokov

Už niekoľko rokov sa množstvo obchodných reťazcov snaží vychádzať v ústrety nielen zákazníkom, ale aj prírode. Príkladom je IKEA, ktorá zo svojej ponuky produktov postupne vyraďovala všetky jednorazové plasty a mnoho výrobkov začala vyrábať ekologickejším spôsobom. Tentokrát k tomu všetkému pridáva aj šetrenie papierom a po 70 rokoch prestane vydávať svoj tradičný katalóg. Dôvodom však tak úplne nie je príroda.

Rok 2021 bude posledným, kedy si zákazníci obchodného domu s nábytkom IKEA budú môcť zadovážiť tlačenú verziu katalógu produktov. Informuje o tom web The Guardian.

Žiadanejší než Biblia

Podľa štatistík, bol katalóg IKEA dokonca celosvetovo žiadanejší než tlačená verzia Biblie. Postupne však oň záujem zo strany zákazníkov klesal, preto už obľúbený obchodný reťazec nepočíta s jeho distriúbciou a rok 2021 bude posledným, kedy sa jeho fyzická kópia v predajniach objaví.

Vôbec prvý katalóg IKEA vydala v roku 1950, dostupný bol vtedy výhradne len pre švédsky trh. Prvé číslo obsahovalo 16 strán a namiesto fotografií v ňom boli čierno-biele ilustrácie ponúkaného nábytku. O rok neskôr už katalóg obsahoval 68 strán, ktoré dal dohromady zakladateľ spoločnosti Ingvar Kamprad. Distribuovaných bolo vtedy 285-tisíc kópií. Tie sa opäť dostali len k obyvateľom Švédska. Ako však spoločnosť expandovala, zvyšoval sa a aj záujem o katalógy a spoločnosť pracovala aj na ich prevedení.

V roku 2016 vyšlo až 200 miliónov kópií v 32 jazykových mutáciách, ktoré boli distribuované do celého sveta. S rozmachom online nakupovania však postupne záujem o printovú verziu katalógu klesal. Spoločnosť ho tak od roku 2022 bude vydávať zrejme už len v elektronickej verzii, ktorá bude dostupná na internetových stránkach reťazca. Online pritom IKEA katalóg vydáva už do roku 1998, pripomína The Guardian.

Koniec jednej legendy po 70 rokoch

„Bol to jeden z našich najznámejších a najobľúbenejších produktov vyše 70 rokov, inšpiroval miliardy ľudí po celom svete,“ povedal v oficiálnom vyhlásení o stopnutí printovej distribúcie katalógu manažér spoločnosti IKEA, Konrad Grüss. Keďže ho však čítalo čoraz menej ľudí, dospeli k rozhodnutiu „s úctou ukončiť úspešnú kariéru katalógu IKEA,“ dodal.

Katalóg IKEA vydávala najmä preto, že chcela svojim potenciálnym zákazníkom ukázať možnosti, ako skombinovať jednotlivé druhy nábytku i doplnkov pre ich vlastné bývanie. Postupom času však pribúdali možnosti kombinácie aj na ich webe, kde si mohli izbu podľa svojich predstáv zariadiť samotní zákazníci.

Na druhej strane konca IKEA katalógu je ale aj ekologický rozmer – vďaka tomu, že katalóg už nebude vychádzať v printovej verzii, spoločnosť tým ušetrí plytvanie papierom a tým pomôže prírode.

Spoločnosť plánuje na jeseň roku 2021 vzdať hold tejto legende a vydať knižnú verziu pripomínajúcu katalóg, ktorá ukáže inšpiratívne tipy a triky ako si vytvoriť vlastný dizajn priestorov v domácnosti.