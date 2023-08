Hubára na Liptove napadla medvedica, zranila mu brucho a ruku. Z miesta prišiel domov, tam si zavolal záchranku

Pri rieke Belá medzi obcou Liptovská Kokava a Pribylina došlo v stredu (23. 8.) v poobedných hodinách k útoku medvedice na 57-ročného hubára. Muž utrpel ľahšie zranenie v oblasti brucha a pravej ruky. Z miesta útoku odišiel sám a po návrate domov si privolal záchranku. TASR o tom vo štvrtok informovali z odboru komunikácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR s tým, že zranenia si nevyžadovali hospitalizáciu a po ošetrení muža prepustili do domácej liečby.

Štátni ochranári dodali, že k stretu došlo mimo intravilánu obce a mimo označených turistických trás v lesnom prostredí. „S najväčšou pravdepodobnosťou muž pre hukot rieky nepočul varovné signály od medvedice, ktorá sa pohybovala pri toku. V drvivej väčšine prípadov medveď najprv varuje vrčaním alebo fučaním, aby sa človek nepribližoval. Zaútočí až následne,“ povedala Simona Klamárová zo zásahového tímu pre medveďa hnedého. V blízkosti miesta incidentu sa nachádza aj niekoľko polí s kukuricou.

Ochranári obratom preverili miesto útoku

Zásahový tím o útoku informovala polícia. Štátni ochranári obratom preverili miesto útoku, komunikovali so záchranármi a snažili sa skontaktovať so zraneným. Tento rok ide o deviaty útok medveďa na človeka. „V súvislosti so zvýšeným pohybom verejnosti v neprehľadných lesných porastoch, a to nie len počas hubárskej sezóny, vyzývame na opatrnosť. Vyhnúť sa neočakávanému stretu s medveďom pomôže schopnosť rozpoznať pobytové znaky a najčastejšiu potravu medveďa,“ uviedli z komunikačného odboru ŠOP.

Štátni ochranári a ministerstvo životného prostredia pracujú na súbore opatrení, ktoré posilnia akcieschopnosť, prevenciu a spoluprácu v oblasti medveďa. Aktuálne sa už testuje aplikácia na ohlasovanie výskytov medveďov. Uskutočnilo sa tiež stretnutie pracovnej skupiny pre medveďa hnedého zloženej z poľnohospodárov, poľovníkov, ochranárov a ďalších aktérov. Zároveň sa formuje nový zásahový tím.