Hrôzostrašné kolorizované fotografie holokaustu. 10 snímok, ktoré ukazujú, aké zlo dokáže spôsobiť človek

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripadá na 27. január a pri tejto príležitosti sme vám aj priniesli článok s názvom Holokaust v číslach. Pamiatku obetí sa rozhodol uctiť aj britský fotograf Tom Marshall. Ten sa venuje aj kolorizovaniu starých fotografií a keďže zábery z holokaustu sú zvyčajne čiernobiele, mohol sa pustiť do práce. Farbou však fotografie dostali ešte desivejšiu atmosféru a poukazujú na najväčšiu hrôzu akú spôsobil človek človeku.

„Bol to ten najstrašnejší projekt, na ktorom som kedy pracoval,“ uviedol Tom Marshall v článku na Bored Panda. „Farebné fotografie sa mi zvyčajne páčia, pretože tento proces oživuje subjekty a je to uspokojivý pocit. No tento projekt bol iný, pretože tie fotografie sú hrôzostrašné,“ dodal.

Ako ďalej dodáva, proces farbenia bol náročný, keďže ľudia v blízkosti smrti majú iné odtiene pokožky. V záberoch je vidieť kosti vyhladovaných ľudí a bledú pokožku takmer bez krvi. Dokonca aj mladí ľudia majú sivé vlasy a tmavé škvrny okolo očí, ktoré sú typické pre starých ľudí. Viac o práci Toma Marshalla nájdete na jeho stránke photogra-fix.com.

Pozrite si úžasnú, no zároveň hrôzostrašnú prácu Toma Mashalla: