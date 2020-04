Hrobky faraónov, katakomby aj staroveké pohrebiská. Egypt sprístupnil virtuálne prehliadky svojich pamiatok

Pandémia koronavírusu bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou celospoločenský ekonomický dopad na celú planétu. Jedno odvetvie však utrpelo medzi prvými, nikto nevie, kedy sa znovu naštartuje a ani ako bude vyzerať po koronakríze. V aktuálnom období sa cestovný ruch presúva do virtuálneho priestoru. Najnovšie virtuálne prehliadky tými najzaujímavejšími pamiatkami, ktoré každoročne lákajú desaťtisíce turistov spustil Egypt.

Pandémia koronavírusu a obmedzenia pohybu obyvateľov, ktoré prijali krajiny naprieč všetkými kontinentmi v podstate zastavili cestovný ruch, ako sme ho doposiaľ poznali. Na aktuálnu situáciu sa tak rozhodlo reagovať aj egyptské ministerstvo cestovného ruchu, ktoré začalo v spolupráci so zahraničnými americkými či britskými výskumnými tímami sprístupňovať mnohé pamiatky starovekého Egypta vo forme virtuálnych pamiatok.

Platené pamiatky sú virtuálne zdarma

Medzi prvými virtuálne sprístupnenými pamiatkami starovekého Egypta bola viac ako 5 000 rokov stará hrobka královny Meresankh III. nachádzajúca sa v Gíze. Ako podotýka britský portál The Guardian, vstup do hrobky je bežne spoplatnený, virtuálna prehliadka je však zdarma. Pri spoznávaní egyptskej histórie z pohodlia domova tak virtuálny návštevníci ešte aj ušetria, aj keď je bežné vstupné pomerne nízke, a to necelé 3 eurá.

Následne egyptské ministerstvo cestovného ruchu v rámci turistického projektu Experience Egypt na sociálnej sieti pravidelne pridáva odkazy na ďalšie virtuálne prehliadky najrôznejších pamiatok.

„Náš odkaz ľuďom je, zostaňte doma, v bezpečí a užívajte si nádherné miesta, ktoré nás (Egypťanov) robia hrdými. Virtuálne prehliadky spúšťame, aby sme celému svetu poslali správu o našej histórii,“ cituje egyptského ministra cestovného ruchu portál Arab News.

Hodiny strávené v Egypte

Ako úplne prvú sprístupnili pomocou virtuálnej prehliadky egyptské úrady hrobku Menna, ktorá je považovaná za jednu z najkrajších kráľovských hrobiek v oblasti mesta Luxor v Hornom Egypte. K prvotne virtuálne sprístupneným pamiatkam tiež patrili Červený kláštor zo začiatku 4. storočia, mešita sultána Barquqa v Káhire, ktorá slúžila aj ako škola či synagógu Ben Ezra v historickom centre Káhiry. Dnes je už možné virtuálne navštíviť aj hrobku faraóna Ramzesa VI., katakomby Kom El Shogafa či pohrebisko Beni Hasan.