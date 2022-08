Horolezkyňa padala zo skaly 24 metrov, napokon jej museli amputovať nohu. Nemocnica jej vystavila účet na 1,2 milióna

Ak ideme do hôr, a nemusí to byť iba v zahraničí, je určite dobré mať pripoistenie, vďaka ktorému sa náklady na prípadné ošetrenie môžu znížiť aj na nulu. Mladá horolezkyňa Anna Parsonová síce poistenie mala, avšak náklady na jej zdravotnú starostlivosť sa aj tak vyšplhali do astronomických čísiel.

21-ročná horolezkyňa Anna Parsonová je zanietenou surferkou či cyklistkou. V lete odcestovala z rodného Nového Zélandu na výmenný pobyt do Kanady, avšak ešte pred dorazením do cieľa sa rozhodla stráviť nejaký čas v Spojených štátoch a tam sa venovať horolezectvu spolu s horolezeckým partnerom Jackom Evansom, uvádza portál Unilad.

Jedna chyba spôsobila katastrofu

Obaja absolvovali posledný júlový deň zahrievacie lezenie na sto metrov vysokú horu. Na nasledujúci deň sa pustili do výstupu na horu Snake Dike v kalifornskom Yosemitskom národnom parku, ktorý má výšku 762 metrov. Podľa portálu Climbing je to náročný výstup s mnohými skobami.

Nanešťastie Anna jednu minula a keď chcela svoju chybu napraviť, tak sa jej pošmykla noha a padala 24 metrov, pričom narazila na viaceré rímsy, až kým ju Jack zachytil istením a pripevnil jej lano k horolezeckému výstroju.

Zlomila si krk, panvu, chrbticu, rebrá, nohy, rozdrvila chodidlo a mala prepichnuté pľúca. Jack okamžite volal horskú službu. Anna bola medzitým v agónii a hojdala sa na lane.

Záchranárom sa ju napokon podarilo dostať zo skaly a vyniesli ju na čistinku, odkiaľ ju mohol previezť vrtuľník do blízkej nemocnice v San Franciscu.

Neuveriteľne vysoký účet

Anna v nemocnici podstúpila celý rad operácií a lekári sa zhodli, že ak by nemala prilbu, tak by pravdepodobne neprežila. Najväčší problém im robila pomliaždená noha. Tá bola tak vážne poškodená, že sa Anna s lekármi dohodla na amputácii tesne nad členkom.

Po poslednom zákroku 13. augusta ju však čakal obrovský šok a to bol účet za lekársku starostlivosť. Jej cestovné poistenie hradilo úhrady starostlivosti do 250-tisíc dolárov, no vystavený účet je až na 1,2 milióna. Rodina teraz zhromažďuje finančné prostriedky, aby ju mohli previezť domov na Nový Zéland.

Annina sestra tiež vytvorila zbierku na Givealittle s cieľovou sumou 500-tisíc dolárov, z ktorej sa zatiaľ vyzbierala približne polovica.