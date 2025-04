Hollywoodska hviezda a génius v ženskom tele: Hedy Lamarr bola kráska, ktorá vynašla technológiu budúcnosti

Mysleli si, že je len ďalšia krásna herečka z Hollywoodu. No popri filmovej kariére pomohla vytvoriť základ dnešného Wi-Fi a Bluetooth.

Podľa portálu Biography bola Hedy Lamarr herečka „zlatého veku“ spoločnosti MGM. Hrala vo filmoch ako Tortilla Flat, Lady of the Tropics, Boom Town a Samson and Delilah s takými hercami ako Clark Gable a Spencer Tracy. Lamarr bola aj vedkyňa, spoluvynašla prvú techniku komunikácie s rozprestretým spektrom, ktorý bol kľúčom k mnohým dnešným bezdrôtovým komunikáciám. Neskôr sa utiahla do ústrania a zomrela vo svojom dome na Floride v roku 2000.

Životné začiatky Hedy Lamarr

Lamarr sa narodila ako Hedwig Eva Maria Kiesler 9. novembra 1914 vo Viedni. Ako tínedžerku ju objavil rakúsky filmový režisér a medzinárodnú pozornosť si získala v roku 1933 úlohou v kontroverznom českom filme Extáza.

Po neúspešnom manželstve s rakúskym výrobcom munície Fritzom Mandlom, ktorý obchodoval aj s nacistami, utiekla do USA. V Hollywoode podpísala zmluvu so štúdiom Metro-Goldwyn-Mayer pod menom Hedy Lamarr. Po premiére svojho prvého amerického filmu Alžír s Charlesom Boyerom sa okamžite stala hviezdou.

Lamarr ako filmová ikona