Hodiny v chate hrôzy: Trojica mladíkov sa uchýlila k brutálnemu vydieraniu, pre 150 eur uniesli a mučili svojho rovesníka

Vyšetrovateľ obvinil z trestného činu vydieračského únosu troch mužov, ktorí niekoľko hodín držali v chate v okrese Skalica svojho rovesníka. Muža podľa polície udierali päsťou do hlavy, na ruky mu dali putá, na tvár mu liali vodu cez handru a zamkli ho samého v miestnosti.

Dvaja z páchateľov sú stíhaní väzobne a jeden na slobode. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. „Jeden muž bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu a dvaja zo zločinu vydieračského únosu spáchaného formou spolupáchateľstva. Zároveň dal podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie,“ priblížila.

Zálohu minul, no do práce neprišiel

Za obzvlášť závažný zločin hrozí podľa polície 21-ročnému mužovi väzenie v trvaní od desať do 15 rokov, 19-ročnému a 18-ročnému mladíkovi hrozí sedem až 12 rokov väzenia. Poškodený 21-ročný muž mal 5. januára tohto roka nastúpiť do zamestnania v Nemecku, ale ešte predtým dostal zálohu 150 eur. Do práce nenastúpil, peniaze minul a nemal ich z čoho vrátiť.

„Z tohto dôvodu ho jeden z obvinených mal pod falošnou zámienkou absolvovania školenia vylákať, jeho spolupáchatelia vyzdvihnúť a doviezť na ‚béemvéčku‘ na neznámu chatu v okrese Skalica,“ doplnila polícia.

Držali ho niekoľko hodín

Po vzájomnej dohode páchateľov ho mali na chate držať niekoľko hodín proti jeho vôli a žiadať vrátenie zálohy.

„Svoju požiadavku mali zdôrazniť tým, že mladíka udierali päsťou do hlavy, na ruky mu dali putá, na tvár mu liali vodu cez handru, tzv. waterboarding, a zamkli ho samého v miestnosti. Keď sa za ním vrátili, holiacim strojčekom mu mali vystrihnúť vo vlasoch číslo 15, čo malo reprezentovať dátum vrátenia zálohy,“ uviedli z polície. Muža napokon prepustili a on oznámil skutok na polícii.