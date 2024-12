Herec z Dunaja, k vašim službám prezradil zlozvyk, ktorý lezie jeho manželke na nervy. S týmto sa stotožní mnoho párov

V úlohe spravodlivého Viliama Urbana čelí ťažkým časom, v realite si užíva radosti s dcérkami. Reč je o hercovi z Dunaja, k vašim službám, ktorý odtajnil jednu vec, z ktorej jeho manželka nie je veľmi nadšená. Ba práve naopak, zdá sa, že jej tým brnká na nervy.

Sympatický herec Martin Mňahončák si získal obľubu u televíznych divákov ako veselý muž, ktorý miluje svoju manželku Annu. Hoci to vyzeralo na lásku na celý život, ich vzťah zasiahlo viacero problémov, ktoré preverili, či naozaj ich puto nič nepretrhne. Vyústilo to do rozvodu, aj keď city medzi nimi stále ostali, ako uviedla Pluska.

Nevie sa nabažiť svojich dcér

V reálnom živote to má herec o poznanie jednoduchšie. Dvojnásobný otecko spolu s manželkou Katkou vychováva Dorotku a mladšiu Marínu. Ako prezradil, sú vo veku, kedy už naplno objavujú svet okolo seba a najnovšie sa zamilovali do plávania a šantenia vo vode.

„No hlavne majú rady, keď môžeme byť spolu. Lebo na to, že jedna má štyri a druhá päť, majú toľko aktivít, keď ráno idú o ôsmej do škôlky a niekedy prídu domov o siedmej večer,” povedal Martin po natáčaní relácie STVR Záhady tela.

V hercových šľapajach?