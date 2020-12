Gröhling o návrate do škôl: Testovanie prebehne hneď v januári, školy majú viac možností

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling povedal, že si nestíhal pozrieť materiály na vládu, preto nechcel hovoriť komplexne. “Skôr sa pripravujeme na to, čo sa bude diať od 11. januára 2021,” uviedol ešte v pondelok pred rokovaním vlády.

Vianočné prázdniny budú od 21. decembra do 8. januára, potvrdil to minister. Pripomenul, že polročné prázdniny sú zrušené. O ďalších prázdninách sa podľa ministra školstva ešte nehovorilo, lebo nie je jasné, aká bude situácia v nasledujúcich mesiacoch.

Gröhling povedal, že v utorok (15. 12.) alebo v stredu (16. 12.) zverejnia plán. “Budeme tam pojednávať aj o spôsobe testovania, či pôjdeme aj deti, učiteľov a rodičov, alebo to budeme nejakým spôsobom prerozdeľovať,” dodal minister.

Ako bude vyzerať návrat do škôl?

Minister školstva na tlačovej konferencii uviedol, že po lockdowne bude platiť tzv. COVID automat, ktorý predstavilo ministerstvo zdravotníctva. Podľa neho budú postupovať aj školy. Platiť by teda mal po 10. januári.

NÁVRAT DO ŠKÔL

Situácia je vážna, a tak musíme byť pripravení na všetko, čo môže po novom roku nastať. Našou prioritou…

Na stránke ministerstva školstva sa nachádza Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, kde sa nachádzajú všetky potrebné materiály pre jednotlivé školy, či už materské, základné, stredné, vysoké aj umelecké.

Čo sa týka COVID automatu, je tam 7 fáz, pričom pri prvom až treťom stupni sa učí prezenčne. Ďalej nasledujú 4 stupne varovania, kedy sa už uzatvárajú niektoré školy. V najkritickejšom stupni sú základné a materské školy otvorené len pre deti rodičov kritických infraštruktúr, doplnil minister.

Testovanie na školách

“Aktuálne sme na hranici medzi 3. a 4. stupňom varovania, po lockdowne by sme mali byť v 2. stupni. Ak chceme otvoriť školy, mali by byť bezpečné pre deti, učiteľov aj rodičov, mali by sme do nich vstupovať pretestovaní. Pri zhoršenej situácii by stredné školy mohli byť prezenčné po otestovaní,” povedal Gröhling. Ďalej by sa mohli študenti pravidelne testovať. Zatiaľ sa rozpráva len o antigénových testoch. Všetky podrobnosti sa nachádzajú v manuáli.

Škola si môže testovanie objednať v už zriadenom testovacom mieste. Škola môže využiť aj tzv. MOM testovacie miesta. Škola si ale môže objednať aj testovanie v súkromnom laboratóriu. Na túto možnosť môžu využiť príspevok. Škola sa môže objednať aj u konkrétneho praktického lekára alebo lekárov. Testovaní musia byť žiaci, učitelia a jeden zákonný zástupca.

V januári sa predpokladá, že prezenčná výučba bude až po pretestovaní jednotlivých škôl, potvrdil Gröhling. Testovanie zrejme bude prebiehať v prvom januárovom týždni. V materiáloch sa nachádza aj dotazník, ktorý minister odporúča školám začať využívať. Čo sa týka internátov, pretestovanie bude vždy po návrate do internátu. Školy majú dotazníkom zistiť už tento víkend záujem u rodičov a oznámiť to ministerstvu školstva 21. decembra.