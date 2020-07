Greta Thunberg aj Leonardo DiCaprio. Desaťtisíce ľudí v otvorenom liste žiadajú uznať ekocídu za trestný čin

Leonardo DiCaprio aj nositeľka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová. Okrem nich stovky vedcov a desiatky tisíc ľudí z 50 krajín sveta a samozrejme mladá švédska aktivistka Greta Thunberg podpísali otvorený list, ktorý bol včera doručený všetkým lídrom Európskej únie a hlavám štátov EÚ. Verejnosť žiada len jediné. Aby sa politici prestali tváriť, že klimatickú zmenu dokážeme vyriešiť bez toho, aby sme sa k nej postavili ako ku globálnej kríze.

Viacerí klimatickí aktivisti, vrátane Grety Thunbergovej, sa vo štvrtkovom otvorenom liste obrátili na Európsku úniu s požiadavkou zastavenia všetkých investícií do fosílnych palív. Environmentálni aktivisti zároveň žiadajú, aby Medzinárodný súdny dvor uznal takzvanú „ekocídu“ za trestný čin, píše agentúra DPA.

Mladé klimatické aktivistky a členky študentského environmentálneho hnutia Fridays for Future – Švédka Greta Thunbergová a Nemka Luisa Neubauerová – krátko pred summitom venovanom plánu obnovy v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vyzvali EÚ, aby prijala jasné opatrenia v boji proti hroziacej klimatickej katastrofe.

Tonight, we discussed the open letter with @vonderleyen . Right now, the EU & its member states have no budget plan, no CO2-pathway, no economic concept that is in line with Paris. For us, the “next generations” this is unacceptable. This needs to change. #FaceTheClimateEmergency pic.twitter.com/HBG7LF3YgG

Otvorený list, ktorí doposiaľ podpísalo (podpísanie je stále možné) už viac ako 50-tisíc ľudí a 320 vedcov, žiada lídrov Európskej únie, aby prestali predstierať, že problém klimatickej zmeny možno vyriešiť bez toho, aby sme s ňou začali narábať ako s krízou. Výzva naráža na rýchle, razantné a bezprecedentné kroky, ktoré dokázala EÚ aj jednotlivé krajiny na národnej úrovni učiniť v súvislosti s aktuálnou krízou, ktorú predstavuje globálna pandémia koronavírusu.

Je potrebné prijať opatrenia v oblasti klímy, ktoré zabezpečia ochranu pracovníkov a najzraniteľnejších skupín spoločnosti a zároveň zmenšia všetky formy hospodárskej, rasovej a rodovej nerovnosti, píše sa v liste. Klimatickú a environmentálnu krízu je podľa autorov listu nevyhnutné posudzovať ako núdzový stav.

Členské štáty EÚ sa v parížskej klimatickej dohode z roku 2015 zaviazali k vedúcej úlohe pri ochrane klímy, pripomenuli aktivisti s tým, že sľuby je potrebné aj dodržať. Cieľom tejto dohody je obmedziť emisie skleníkových plynov po roku 2020 a udržať tak globálne otepľovanie pod dvomi stupňami Celzia, ideálne na hranici 1,5 stupňa. Aby sa to podarilo, sú podľa aktivistov rozhodujúce nasledujúce mesiace a roky.

Otvorený list lídrom Európskej únie podpísalo aj viacero vplyvných a známych osobností, medzi už spomínaní Leonardo DiCaprio či Malála Júsufzajová. Pod výzvu sa podpísali aj speváčka Billie Eillish, skupina Coldplay, držiteľka Nobelovej ceny za mier Nadia Murad či organizácie Green Peace a PETA.

School strike week 100!

100 weeks ago I never would have believed that I’d still be doing this today…

Since then, a lot has happened. Many millions have taken to the streets to continue the decades-long and never-ending fight for climate- and environmental justice. 1/4 pic.twitter.com/59kFDzUMoG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 17, 2020