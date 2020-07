Galéria pozvala zlodejov, aby vykradli jej výstavu. Do 10 minút zmizli všetky diela

Nestáva sa často, že by do galérie prichádzali obyčajní návštevníci s cieľom ukradnúť vystavované predmety. Ale Same Galéria v Tokiu presne s takýmto cieľom urobila výstavu a vyzvala ľudí, aby si prišli ukradnúť vystavené diela. Akcia mala trvať 10 dní, avšak diela zmizli v priebehu 10 minút.

Výstava v Tokiu sa otvorila nadšeným návštevníkom, no mnohí tam neboli preto, aby sa duševne obohatili vystavenými dielami, ale chceli sa nimi obohatiť aj fyzicky, uvádza web Japan Times.

200 ľudí s cieľom kradnúť

Niekoľko hodín po tom, ako sa otvorila galéria, začal sa pred ňou zhromažďovať dav, aby si odniesli odtiaľ umelecké diela. Na mieste zasahovali aj policajti, avšak nie preto, aby chytali potenciálnych zlodejov, ale aby usmerňovali ľudí.

„Cieľom výstavy bol experiment, ktorý má zmeniť vzťah medzi umelcom a návštevníkom výstavy,“ uviedol organizátor Tota Hasegawa.

Výstava bola koncipovaná ako podujatie s malou návštevnosťou, avšak zmienka o tom, že ľudia si môžu prísť ukradnúť umelecké dielo sa rýchlo šírila sociálnymi sieťami, čo spôsobilo, že dav o počte asi 200 ľudí sa zhromaždil pred galériou s jedným cieľom – ukradnúť ho.

Budúcim zlodejom sa povedalo, že môžu začať kradnúť po polnoci, ale dav bol taký veľký, že sa celá akcia spustila o polhodinu skôr. Výstava mala trvať 10 dní, no už po 10 minútach tam neostalo ani jedno dielo.

Ukradol bankovku

Aj 26-ročnému Yusukemu Hasadovi sa podarilo ukoristiť si niečo z výstavy. Bola to bankovka v hodnote 10-tisíc jenov (približne 81 eur) v rámčeku a bola súčasťou inštalácie „Moje peniaze“ od umelca Gabina Ita.

Do galérie prišiel hodinu pred polnocou a v okamihu, keď personál povedal, že čoskoro otvoria, ho dav vtlačil dovnútra.

Hasada povedal, že si dielo plánuje vystaviť u seba doma. Avšak nie každý má rovnaký cieľ. Už po niekoľkých hodinách sa na internete objavovali aukcie s ukoristenými dielami. Mnohým ľuďom sa však nepodarilo ukradnúť nič a odchádzali domov s prázdnymi rukami.

Dobre vychovaní zlodeji

Diela v rámci výstavy boli rôzneho druhu, napríklad jedno sa skladalo zo strán z knihy s ilustráciami. Ďalším bola veľká látka s vytlačenými čiarami, ktoré sa mali strihať nožnicami.

„Zlodeji umenia“ sa však správali zodpovedne a svoje autá parkovali napríklad tak, aby neblokovali únikové trasy. Niektorí ľudia v zápale ošiaľu stratili aj osobné veci, no tie sa všetky dostali na recepciu a následne boli odovzdané svojím pôvodným majiteľom. Nie sú teda zlodeji ako zlodeji.