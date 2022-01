Fyzici urobili nezvyčajný rekord: Vytvorili bublinu a podarilo sa im ju udržať neprasknutú až 465 dní

Asi neexistuje dieťa, ktoré by sa v detstve nehralo s bublifukom. Stačilo trochu mydlovej vody, obruč a s trochou trpezlivosti bolo možné vytvárať bubliny rôznych veľkostí. Avšak, ani pri tej najväčšej snahe tieto bubliny nevydržali dlhšie ako minútu. Vedcom sa ale podarilo vytvoriť bubliny, z ktorých jedna vydržala až 465 dní.

Tím fyzikov z francúzskeho Lille vytvoril bublinu, ktorá dosiahla rekord v zachovaní si svojho tvaru až po dobu 465 dní. Hoci ich bubliny nie sú také pekné a dúhové ako tie mydlové, vynikajú svojou trvácnosťou.

Jednoduché materiály

Bubliny vytvorili za pomoci glycerínu, bežnej chemikálie používanej napríklad v kozmetike. Ako uvádza portál Science Alert, svoje zistenia publikovali v časopise Physical Review Fluids.

Problém pri udržaní klasických bublín je v tom, že gravitácia môže odvádzať materiál z membrány, čo spôsobí jej pretrhnutie, ďalej odparovanie znižuje prítomnosť kvapaliny a aj samotný vzduch v bubline prechádza cez membránu von do okolitého prostredia. Všetky tieto tri javy podporujú to, že bublina praskne.

Vedci skúmali, ako urobiť bubliny stabilnejšími. Mydlové boli zahrnuté ako bod porovnania, no ako to už pri nich býva, nevydržali dlho. V skutočnosti to nebolo dlhšie ako minútu. Ďalej tím vytvoril zmes z nylónových častíc a vody a tiež zmes z nylónových častíc, vody a glycerínu.

Trvalo vyše roka, kým praskla

Bubliny z nylónových častíc si viedli v pokuse lepšie ako tie mydlové a vydržali od 6 až do 60 minút. No bubliny obohatené o glycerín vydržali až neuveriteľne dlho. Najmenej to bolo 101 dní a najviac až 465 dní.

Úspech je podmienený pridaním glycerínu. Táto látka má výhodu, že je hydroskopická, čo znamená, že ľahko absorbuje vlhkosť z okolitého prostredia alebo atmosféry. Nylónové častice zase zabraňujú, aby gravitácia spôsobovala oslabovanie membrány. Vďaka tomu sa dokážu efektívne eliminovať vplyvy, ktoré spôsobujú praskanie bublín.

“Ukázali sme, že vzduchové bubliny, ktoré si zachovajú svoju integritu viac ako jeden rok, sa dajú vyrobiť jednoduchým spôsobom,” píšu vedci.

Vedci vlastnosti zistené v štúdii použili na vytvorenie membrány, ktorá je potiahnutá na pyramíde vytvorenej pomocou kovového rámu. Táto membrána vydržala 378 dní. Tieto zistenia môžu pomôcť vyvíjať nové materiály, ako sú rôzne peny či filmy.