Fritzla podmienečne prepustia: Z väzenia pre duševne chorých poputuje do bežného ústavu. Podľa jeho právničky je neškodný

Ako sme vás nedávno informovali, rakúske úrady avizovali, že zvažujú prepustenie Josefa Fritzla z prísne stráženého väzenia do opatrovateľského zariadenia pre seniorov. Súd napokon rozhodol a nariadil jeho podmienečné prepustenie z väzenia pre duševne chorých. Má byť preložený do bežného ústavu. Správu priniesla RTVS.

Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné

Fritzl bol odsúdený na doživotie v roku 2009 za to, že takmer štvrť storočia od roku 1984 do 2008 väznil svoju dcéru, ktorú sexuálne zneužíval a mal s ňou sedem detí. Osoba, ktorú obvinili z incestu, znásilnenia, zotročovania a zabitia z nedbanlivosti jedného z detí, ktoré splodil so svojou dcérou, je neškodná aj podľa právničky Astrid Wagner. Tá Fritzla zastupuje a tvrdí, že by s ním nemala problém žiť pod jednou strechou

Nedávno vyšla na verejnosť informácia o tom, že trpí demenciou a pre verejnosť už nepredstavuje nebezpečenstvo. A už dnes médiá informovali o tom, že rakúsky súd nariadil jeho podmienečné prepustenie z väzenia pre duševne chorých.

Trojčlenný senát súdu však rozhodol, že Fritzl zatiaľ zostane za mrežami a z preventívnych dôvodov nebude predčasne prepustený na slobodu. Rozhodnutie totiž zatiaľ nie je právoplatné, pretože na pojednávaní súdu chýbal prokurátor. Ten má teraz 14 dní na prípadné odvolanie, ktorým sa ďalej bude zaoberať vrchný súd vo Viedni.

Chce na slobodu

Monštrum z Amstettenu, ako Fritzla pomenovali médiá, si svoj trest doteraz odpykával v zariadení Stein v rakúskom meste Krems an der Donau. Tu musel podstupovať aj terapiu. Podľa zdravotného posudku už nie je naďalej nebezpečný.

Jeho právna zástupkyňa uviedla, že jej cieľom je dostať ho do domova pre seniorov. Preto sa bude naďalej usilovať o celkové podmienečné prepustenie a čoskoro plánuje predložiť príslušné žiadosti.

O rozhodnutí súdu povedala, že ide o „čiastočný úspech“ a jej klient je „veľmi dojatý“. Fritzla teraz opäť čakajú psychoterapie. Na nariadené preloženie do normálneho väzenia sa vzťahuje desaťročná podmienka.