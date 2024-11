Fotografia Davida Beckhama s dcérou opäť pobúrila svet. Ľudia mu vo veľkom vyčítajú jednu vec

O tom, že vzťah Davida Beckhama s jeho 13-ročnou dcérou je pod drobnohľadom, sme vás informovali už niekoľkokrát. Stačilo totiž, aby jej dal raz pusu na pery a ľudia hneď začali lamentovať nad tým, že je to nevhodné a že takto by otec náklonnosť rozhodne prejavovať nemal. Ako sa však ukázalo, David si z toho ťažkú hlavu nerobí a pobúril svet znova.

Ako informuje portál Brightside.me, nedávno sa k Davidovi Beckhamovi pripojila jeho manželka Victoria, ich 19-ročný syn Cruz a najmladšie dieťa, dcéra Harper a spoločne sledovali zápas medzi Interom Miami a Atlantou United vo Fort Lauderdale na Floride. Okrem zápasu však pozornosť ľudí upútala aj láskyplná náklonnosť, ktorú David prejavil svojej dospievajúcej dcére. Nie všetci ju však videli pozitívne.

Bývalý anglický hráč objal svoju 13-ročnú dcéru a dal jej bozk na líce. To, čo však všetkých zaujalo, bola Harperina reakcia. Zatvárila sa totiž smiešne a urobila výraznú grimasu, ktorú zachytili fotografi. Tento okamih si získal takú pozornosť, že o ňom informovali viaceré médiá a všetci pozorne analyzovali výraz jej tváre, pričom viacerí tvrdili, že jej to bolo nepríjemné.

David Beckham plants a kiss on daughter Harper’s cheek as he watches Inter Miami game with wife Victoria in Fort Lauderdale https://t.co/SLHbgssDJV pic.twitter.com/EEXTyNstCd

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 26, 2024