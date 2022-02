Fínskemu bežcovi na lyžiach zamrzol penis, pri ohrievaní mal veľké bolesti. Preteky radšej predčasne ukončili

Preteky mužov v behu na lyžiach na 50 kilometrov museli byť kvôli mrazivému počasiu a vetru skrátené o 20 kilometrov. Ani to však nepomohlo fínskemu pretekárovi Remimu Lindholmovi, ktorému drsné podmienky veľmi znepríjemnili záver olympiády.

Lindholm strávil na trati hodinu a 16 minút v náročných podmienkach pod bodom mrazu, ktoré boli umocňované silným vetrom. Pôsobenie chladu spôsobilo, že mu zamrzol penis a po skončení pretekov rýchlo hľadal spôsob, ako si prirodzenie ohriať, uvádza The Guardian.

„Môžete hádať, ktorá časť tela mi zamrzla. Bola to jedna z najhorších súťaží, na ktorých som bol,“ povedal Fín, u ktorého sa táto nepríjemnosť nestala prvýkrát. Minulý rok vo fínskej Ruke mu takisto počas pretekov zamrzol penis.

Počasie bolo v Pekingu extrémne a keďže bežci na lyžiach majú iba tenké oblečenie, ktoré neposkytuje dostatočnú ochranu, organizátori sa rozhodli skrátiť trať z pôvodných 50 iba na 30 kilometrov.

⚠️ This information may offend the sensibilities of some people.

🧊 Finnish skier’s penis froze in the middle of the competition: „Pretty unbearable pain“@RemiLindholm put a heat bag on his penis after the race.

🔗 https://t.co/2q5AdQvShT pic.twitter.com/y19MnzWYTD

