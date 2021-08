Fantázia! Slovenský golfista Sabbatini získal v Tokiu striebornú medailu

Slovenský golfista Rory Sabbatini získal po famóznom výkone v Tokiu medailu.

Slovenský reprezentant Rory Sabbatini podal skvelý výkon v záverečný štvrtý deň olympijskej súťaže golfistov na olympijských hrách v Tokiu. Sabbatini zahral iba 61 úderov a svoju bilanciu po záverečnom štvrtom kole vylepšil na -17 rán pod par ihriska. Jeho celkové skóre je 267 úderov. V tom čase sa 45-ročný juhoafrický rodák so slovenským pasom posunul na druhé miesto so šancou na zisk cenného kovu. Po treťom dni mu patrila “iba” 17. priečka.

Šance Sabbatiniho sa ešte zvýšili po zaváhaní Američana Xandera Schauffeleho na 14. jamke. Dovtedy suverénny líder priebežného poradia musel loptičku po svojom údere hľadať v lese a napokon zahral bogey. V tej chvíli sa Sabbatini dotiahol na piateho muža svetového rebríčka a obaja boli na spoločnom prvom mieste.

“Ráno sme išli na raňajky, bez stresu a bez tlaku. Vraveli sme Rorymu “choď sa zabaviť. keď zahráš mínus desať, je šanca na medailu. Skôr sme však mysleli na najlepšiu desiatku. Stalo sa. Je to super, ale takýto úžasný výsledok sme si nepredstavovali ani v najdivokejších snoch. Bez ohľadu na to, či to bude medaila alebo nie, je to obrovský úspech. Všetci sme pred olympiádou hovorili, že nejdeme do Tokia na výlet, ale zabojovať medailu pre Slovensko. Teraz je to reálne,” uviedol prezident Slovenskej golfovej asociácie Rastislav Antala pre RTVS.