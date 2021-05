Európska únia rieši problém s nedostatkom vakcín. Objednávajú 1,8 miliardy dávok vakcíny Pfizer

Piatkový summit lídrov členských štátov Európskej únie v portugalskom Porte sa niesol prevažne v duchu pandémie nového koronavírusu a nedostatku vakcín proti ochoreniu COVID-19. Dnes prišla Európska únia so skvelou správou.

“Najhlasnejšie tam zaznievalo, že ešte stále budeme čeliť produkčnému nedostatku vakcín. Rozprávali sme sa aj o širokom celosvetovom rozmere, čiže uvedomujeme si, že kolektívnu imunitu možno momentálne vnímame len z hľadiska národného pohľadu, ale je potrebné ju vnímať z hľadiska európskeho pohľadu,” zdôraznil premiér.

Slovensko v tomto smere zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa krajiny pri distribúcii vakcín a aj pri vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 pozerali na spoločnú mieru zaočkovanosti v rámci EÚ. Keďže je dnešný svet veľmi otvorený, podľa Hegera sa treba pozerať a aj pracovať na tom, aby sa nový koronavírus “zničil” na celom svete a na to treba, aby bola zaočkovanosť vyhovujúca v rámci celého sveta.

“A toto je tá veľká výzva, kde sme sa rozprávali práve o tom, že je potrebné zvýšiť produkčné kapacity jednotlivých firiem a postupne zabezpečiť dostatok vakcín aj pre ostatné krajiny,” uzavrel premiér.

Európska únia uzavrela dohodu s konzorciom Pfizer/BioNTech o dodaní ďalších 1,8 miliardy dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Potvrdila to v sobotu šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Informovala o tom agentúra AFP. “S radosťou oznamujem, že Európska komisia práve uzavrela dohodu o garantovaných 900 miliónoch dávok” s možnosťou ďalšieho nákupu rovnakého množstva s konzorciom Pfizer/BioNTech na roky 2021 až 2023, tvítovala von der Leyenová zo summitu EÚ v Portugalsku.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.

Other contracts and other vaccine technologies will follow.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021