Eben MacBurney Byers: Lekár mu predpísal proti bolesti rádioaktívny liek. Jeho telo sa doslova rozpadlo

Kedysi si ľudia mysleli, že sa dokážu vyliečiť tabakovými kúrami, púšťaním žilou či rôznymi jedovatými látkami. Lekári pri pestrej škále zdravotných problémov predpisovali kokaín či dokonca rádioaktívnu vodu. Presne na tento spôsob „liečenia“ doplatil Eben MacBurney Byers. Chcel sa zbaviť bolesti, namiesto toho sa však jeho telo úplne rozpadlo a zomrel v nepredstaviteľných mukách.

Rádioaktívny liek predpisovali lekári takmer na čokoľvek

Eben McBurney Byers sa narodil 12. apríla v roku 1880. Patril do prominentnej americkej rodiny plnej atlétov. Bolo teda akousi samozrejmosťou, že aj on sa stal športovcom, píše portál Info-ren. V roku 1906 sa stal amatérskym golfovým šampiónom a bol známy aj ako lámač ženských sŕdc. Postupne preberal vedenie v otcovej firme Girard Iron Company a zdalo sa, že má pred sebou po kariérnej, ale aj súkromnej stránke, skvelý život.

Všetko zmenilo nešťastné poranenie. V roku 1927 spadol vo vlaku z postele a poranil si ruku, píše IFLScience. To značne ovplyvnilo jeho športový výkon, no bolesť ho obmedzovala aj po iných stránkach. Jeho lekár Charles Clinton Moyar mu preto predpísal „zázračný“ liek proti bolesti Radithor. Radithor pozostával z rádia a iných rádioaktívnych látok rozpustených v destilovanej vode.

Ako píše Journal of the National Cancer Institute, bol to liek určený najmä pre bohatých ľudí. Kým noviny v tom čase stáli len dva centy, za fľaštičku lieku si museli pacienti zaplatiť najmenej jeden dolár. A boli ochotní platiť napriek tomu, že vedľajšie účinky takejto liečby neboli zdokumentované. Radithor mal vyliečiť takmer čokoľvek, od vysokého krvného tlaku, cez artritídu až po akné. Niektorí obľubovali aj rádiové kúpele.

Byers užíval Radithor celé mesiace

Lekári však Radithor či iné lieky s obsahom rádioaktívnych látok iného toho odporúčali aj preto, lebo im výrobcovia sľubovali profit z každej predpísanej dávky. Ako píše portál TIME, Byersova bolesť ustúpila, zrejme však zaúradoval placebo efekt. V každom prípade, Byers zázračný liek odporúčal všetkým svojim priateľom, kolegom, milenkám a známym pri každej príležitosti.

Úrady síce sťažnosť na liek podali avšak nie z dôvodov, ktoré by ste možno očakávali. Liek sa im nepozdával preto, lebo do neho výrobcovia pridávali menej rádioaktívnej látky, ako pôvodne sľubovali. Byers neprestal liek užívať ani po tom, čo bolesti ustúpili. Vždy mal v zásobe niekoľko fľaštičiek a rádioaktívnu vodu pil celé mesiace.

Postupne sa však od predpisovania rádioaktívnych liekov upúšťalo. Vychádzali z módy, pretože vzniklo podozrenie, že spôsobujú rakovinu. Následky dlhodobého užívania Radithoru čoskoro pocítil aj Byers. Začal prudko chudnúť, trápili ho bolesti hlavy a čeľustí a začali mu vypadávať zuby. Príznaky otravy rádiom odhalil až lekár Joseph Manning Steiner. Na poplach však začali biť úrady až v roku 1931. Pre Byersa však bolo v tom čase už neskoro.

V lebke mal diery a kosti sa mu doslova rozpadávali

Keď sa spustila séria súdnych procesov, Eben bol na tom už tak zle, že nemohol vypovedať a odkaz poslal len po svojom právnikovi. Ako uvádza správa v archíve, jeho horná čeľusť sa takmer úplne rozpadla a ostali mu len dva horné zuby. Väčšinu sánky mu museli lekári odstrániť. Všetky kosti v jeho tele sa postupne rozpadávali a v lebke sa mu tvorili diery. Aj jeho mozog bol podľa TIME plný abscesov.

Bolesti, ktorými trpel, museli byť nesmierne kruté. Do jeho tela sa dostalo 36 mikrogramov rádia, pričom už 10 mikrogramov predstavuje fatálnu dávku. Na následky otravy zomrel Byers v roku 1932 vo veku 51 rokov. O tom, že nemá šancu na uzdravenie, sa od lekárov dozvedel len niekoľko týždňov pred smrťou. Rodina ho musela pochovať v olovenej truhle. Smrť miláčika ľudu bola obrovským škandálom.

Vynálezca zomrel na rakovinu, svoj liek však bránil až do smrti

Vynálezca Radithoru, William J. A. Bailey, zomrel v roku 1949 na rakovinu močového mechúra. Až do svojej smrti však popieral, že by mal jeho liek negatívne vedľajšie účinky, a to napriek tomu, že nemal vedecké ani lekárske vzdelanie a na podporu svojich tvrdení nemal žiadne výskumy. Vinu popieral aj Moyar, ktorý tvrdil, že tiež užíval rádium a bol napriek tomu aj vo vyššom veku zdravý a aktívny. Podľa neho zomrel Byers na pakostnice a ochorenia krvi.

Postupne sa však začali objavovať lekári, ktorí dokázali verejnosť presvedčiť o tom, že hltanie rádioaktívnej vody im nijak nepomôže, ba práve naopak. Lieky s obsahom rádioaktívnych látok sa ale neprestali predávať okamžite. Nejaký čas ich ľudia mohli kúpiť na vlastné riziko. Aj keď sa Radithor prestal vyrábať v roku 1928, nemalej popularite sa tešili iné rádioaktívne lieky. Šokujúcim varovným prstom bola pre mnohých práve smrť Ebena Byersa.