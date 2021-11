Dráma v českej nemocnici. Pacient so zbraňou ohrozoval personál a neskôr sa zabarikádoval na sále

Polícia v českom Benešove v pondelok zasahovala v miestnej nemocnici, kde muž ohrozoval nožom a strelnou zbraňou zdravotníkov. Incident sa odohral krátko pred 15:00 a nikto neutrpel zranenia. Muža zadržali. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Agresívneho pacienta do Nemocnice Rudolfa a Stefanie priviezla záchranka a na ambulancii mal absolvovať vyšetrenie. Tam však vytiahol nôž a začal s ním ohrozovať zdravotné sestry. „Keď sa sestry pred agresorom skryli do bezpečia, mal vytiahnuť strelnú zbraň,“ povedal pre noviny predstaviteľ kraja pre zdravotníctvo Pavel Pavlík. Pacient sa mal neskôr podľa denníka Plus jeden deň zabarikádovať na operačnej sále.

Nikomu sa nič nestalo

Na miesto okamžite vyšli policajti, ktorí muža spacifikovali taserom a v putách ho odviedli. Hovorkyňa polície Michaela Richterová uviedla, že muž mal v príručnej batožine, ktorú si priniesol do nemocnice, nôž a dve strelné zbrane. Príčinu jeho konania ani či bol pod vplyvom alkoholu alebo drog, polícia nešpecifikovala.